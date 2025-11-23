לוין לבג"ץ: בטלו את הצו שמונע את תחילת העבודה של בן-חמו

שר המשפטים יריב לוין פנה היום (ראשון) לבג"ץ בבקשה לבטל את הצו שמונע את תחילת העבודה של השופט בדימוס, יוסף בן חמו, כמלווה חקירת הפצ"רית.

בבקשתו כתב לוין כי "עיכוב המינוי איננו משמר את המצב הקיים, אלא מוביל לפגיעה חמורה בחקירת פרשה חסרת תקדים שבר - שבמסגרתה נחשדים בכירים בפרקליטות הצבאית, ובכללם העומדת בראשה, בביצוע מעשים חמורים, ביניהם הדלפת חומרי חקירה ושיבוש הליכי משפט".

"חקירת המשטרה שהחלה בעצלתיים, לשון המעטה, בליווי גורם המצוי בניגוד עניינים - מבלי לבצע פעולות חקירה נדרשות כבר בשלביה הראשונים, מתנהלת מזה שבועות מספר ללא גורם מלווה. קשה להמעיט מהנזק החמור שנגרם לחקירה בכל יום בו לא מפקח עליה גורם חיצוני נטול פניות, אשר יש בניסיונו, מומחיותו וכישוריו להובילה למיצוי המהלכים הנדרשים במסגרתה במטרה להביא לחקר האמת", כתב לוין.

ביום חמישי האחרון לוין הודיע כי חתם על מינויו של השופט בדימוס יוסף בן חמו, בתור מלווה חקירת הפצ"רית, זאת בניגוד לפסיקת בג"ץ שקבעה כי על המלווה להיות עובד מדינה. בתגובה, בג"ץ הוציא צו המקפיא את מינויו של בן חמו לתפקיד. הצו, שנחתם על ידי הנשיא יצחק עמית, עצר את המינוי והצדדים נדרשו להשיב לבית המשפט בנושא עד לצהריי יום שני.

לוין הגיב להחלטה - ותקף את המהלך. "מפעל הטיוח בחסות בית המשפט העליון שבר הלילה שיא חדש של חרפה. צו שמוצא באישון לילה, כדי לסכל שוב את הפיקוח על חקירה שאין חשובה ממנה, ובאופן מעשי למנוע את חקר האמת".

לאחרונה דיווחנו כי השר לוין העדיף למנות עובד מדינה אך לא הצליח למצוא מועמד שיענה על כל הקריטריונים ויסכים לתפקיד. הראשונה להתנגד למינוי זה הייתה חברת הכנסת גוטליב, שיצאה נגד לוין וכתבה ברשת X: "אדוני שר המשפטים, מה אתה עושה? אתה ממנה שופט בדימוס ששנים ארוכות לא עסק בפלילים. גם אני וגם סעדה הצענו מועמדים מעולים, כל יום שעובר זה עוד יום שמיארה לא בחקירה".

כאמור, החתימה על מינוי זה מגיע לאחר הכרעת בג"ץ, כי השופט בדימוס אשר קולה לא יוכל לשמש כמפקח על החקירה. השופטים קבעו עם זאת כי השר לוין יוכל לבחור מועמד אחר, שיאפשרו לו להטיל את תפקיד זה על גורם מחוץ לייעוץ המשפטי או הפרקליטות בשל "הנסיבות החריגות והקיצוניות של הפרשה".