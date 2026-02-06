בגין רצח במכוון: כתב אישום נגד החייל שירה למוות בכביש 6

כתב אישום הוגש היום (שישי) נגד החייל שירה למוות בשריף מופק חדיד בכביש 6 לפני כחודש. החייל מואשם בגין רצח בכוונה, פציעה בנסיבות מחמירות, תקיפה, חבלה במזיד ברכב ושיבוש מהלכי משפט.

מופק חדיד, בן 26 מדליית אל כרמל, נורה לאחר ויכוח עם הנאשם ועם אחיו, סמוך למחלף עין תות. תוך דקות ספורות שלף החשוד את נשקו האישי, דרך וירה. אמיר, אחיו של הקורבן, המשיך בנסיעה כמה קילומטרים בזמן שמצבו של שריף התדרדר, עד שלבסוף מת מפצעיו.

על פי כתב האישום, יצא עם נשק דרוך ונתן למנוח מכה בראש עם הקאת. בעת זו, חדיד ניגש לקחת סכין מרכבו אך החייל שבר את שימשת הזכוכית של הרכב. לאחר מכן הוא כיוון את הנשק כשהוא טעון למרכז גופו של המנוח ויורה לעברו ירייה אחת. חדיד נוסג ולאחר מכן הוא יורה עוד שתי יריות לעברו.

לאחר שהנאשם נעצר, טען בחקירתו: "חשתי סכנה לחיי, פעלתי מתוך הגנה עצמית. היו אנשים ברכב וגם רכוש שהייתי צריך לשמור עליו. הוא (הבחור שנורה) נסע בזיגזג במשך דקות וסיכן את נוסעי הדרך".

החייל הוסיף בחקירה: "ברגע שראיתי שהבחור נפגע, רצתי חזרה לרכב להביא חוסם עורקים. כשחזרתי הם כבר נמלטו".

עוד עולה מהחקירה כי החייל ואחיו היו שניהם עם נשקים צה"ליים ויצאו מהרכב חמושים - כאשר האח החזיק בנשק ללא היתר כלל.