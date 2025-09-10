בית המשפט דחה את בקשת נתניהו: משפטו יתקיים 4 ימים בשבוע

מומלצים -

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע היום (רביעי) כי החל מ-2 בנובמבר יתקיים משפטם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בני הזוג אלוביץ’ וארנון (נוני) מוזס במתכונת אינטנסיבית של ארבעה דיונים בשבוע, כאשר נתניהו ייחקר נגדית בשלושה מהם.

סנגוריו של נתניהו ויתר הנאשמים טענו בעבר כי מתכונת זו מכבידה ופוגעת ביכולתם לנהל הגנה ראויה ואף פוגעת בנתניהו בתפקידו כראש הממשלה, במיוחד בעת ניהול המערכה בעזה. אולם, השופטים דחו את הטענות וקבעו כי "לא שוכנענו כי הדבר פוגע בהגנת הנאשמים", תוך שהזכירו תקדימים ממשפטי ענק דוגמת פרשות הבנקאים והולילנד.

בית המשפט ציין כי המשפט מתנהל כבר למעלה מחמש שנים והתקדם באיטיות, בעוד כהונת חלק מחברי ההרכב מתקרבת לסיום - מפאת גילם. כך לדוגמא, השופטת פרידמן פלדמן עברה את גיל 67 - ואם הדיונים התיק לא יסתיימו תוך פחות משלוש שנים, יצטרכו להחליף אותה בשופט אחר.

השופטים הדגישו כי חובתם להבטיח את סיום ההליך מחייבת תגבור הדיונים. עם זאת, הובהר כי ניתן יהיה להגיש בקשות חריגות אם יידרש.

בנוסף, הצדדים התבקשו להודיע עד 16 בספטמבר האם הם ערוכים לדיון לפי סעיף 144 לחוק סדר הדין הפלילי, שמטרתו לגבש תוכנית שתאפשר להביא את המשפט לסיומו במועד קרוב יותר.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הגיב: "העובדה שבעודו מנהל את המלחמה מהקשות שידעה ישראל, בימים קריטיים לבטחון המדינה, נאלץ ראש הממשלה בנימין נתניהו להקדיש חצי שבוע לניהול ההליך ההזוי, היא חרפה.

ראש הממשלה חייב לנהל את ענייני המדינה, ולא לעסוק ימים שלמים בשאלות על עניינים חסרי חשיבות מלפני שנים רבות. לכן, אני תומך בקידומה המהיר של הצעת החוק החשובה של ח״כ אריאל קלנר, שנועדה להבטיח כי יתאפשר לראש הממשלה להקדיש את הזמן הדרוש לניהול ענייני המדינה בעת מלחמה".