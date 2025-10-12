נתניהו מבקש לדחות את עדותו ברביעי בשל "ביקור מדיני דחוף"
בבקשה לא פורטו הנסיבות אודות האירוע, אותם ביקש ראש הממשלה למסור לבית המשפט בנפרד • הביקור עתיד להתרחש בשעה 18:00, טרם זאת - יבקר בישראל באותו יום נשיא קפריסין
ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (ראשון) לבית המשפט בקשה לדחות את עדותו ביום רביעי הקרוב בשל "ביקור מדיני דחוף וחשוב ביותר" שיתקיים. פרטי האירוע לא צוינו בבקשה, אותם ביקש למסור בנפרד.
לצד הביקור שצוין, צפוי להגיע בתאריך זה נשיא קפריסין לישראל. אירוע זה צפוי להתרחש בסביבות השעה 11:00. האירוע שתויג כ"דחוף וחשוב ביותר" יתקיים מאוחר יותר - בשעה 18:00.
