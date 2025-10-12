נתניהו מבקש לדחות את עדותו ברביעי בשל "ביקור מדיני דחוף"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (ראשון) לבית המשפט בקשה לדחות את עדותו ביום רביעי הקרוב בשל "ביקור מדיני דחוף וחשוב ביותר" שיתקיים. פרטי האירוע לא צוינו בבקשה, אותם ביקש למסור בנפרד.

לצד הביקור שצוין, צפוי להגיע בתאריך זה נשיא קפריסין לישראל. אירוע זה צפוי להתרחש בסביבות השעה 11:00. האירוע שתויג כ"דחוף וחשוב ביותר" יתקיים מאוחר יותר - בשעה 18:00.