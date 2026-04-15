בית המשפט התיר היום (רביעי) לפרסום כי במהלך שנת 2025 חקרה משטרת ישראל תלונה, במסגרתה נטען שהמנוחה שושנה סטרוק ז"ל, בתה של השרה אורית סטרוק, עברה תקיפה מינית. עוד נמסר, כי המשטרה בדקה את התלונה - אך לא מצאה לנכון לחקור את הורי המנוחה.

ב-22 באפריל 2025, דחה בית המשפט בקשה לבטל את צו איסור הפרסום מנימוקים שונים, שאחד מהם: עיון בתיק החקירה מלמד כי מדובר בחקירה היולית ביותר, שביחס אליה החשד הסביר, בשלב זה דל ביותר אם לא למטה מכך.

כזכור, בחודש שעבר אותרה שושנה סטרוק במושב בצפון, כשהיא ללא רוח חיים. אמה, השרה אורית סטרוק הודיעה על מותה בפוסט שכתבה בחשבון הפייסבוק שלה: "מעדכנת בלב שבור על פטירת בתנו האהובה שושנה".

טרם הפרסום, נרשמה סערה ציבורית בדרישה להתיר לפרסום בצורה רשמית את הפרטים המלאים.