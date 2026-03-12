השופט מנחם מזרחי מבית משפט השלום בראשו לציון, ביטל היום (חמישי) פעם נוספת את התנאי המגביל את צחי ברוורמן ליצור קשר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מזרחי נימק את ההחלטה בכך ש"לא התחדש דבר מבחינת מה שעלה בדיון הקודם", וכי "מדובר בחקירה שהגיעה לנקודת עצירה, וקיימת סבירות גבוהה, שגם בהגיע התאריך המבוקש - נמצא באותו מצב דברים".

עוד הדגיש השופט כי "אין חולק, שפעולת החקירה העיקרית היחידה העומדת לדיון, הוא הצורך לגבות עדות מראש הממשלה, וכי אין חולק כי אין צפי עתידי לביצועה: "אני מאשר שאחת מפעולות החקירה המרכזיות היא חקירת ראש הממשלה שאין לה היום שום צפי נוכח המצב הביטחוני".

נזכיר כי ב-17 לפברואר, בית המשפט המחוזי בלוד החליט לקבל את ערעור המשטרה על החלטת בית המשפט השלום, ולהחזיר את המגבלות על ראש לשכת רה"מ, צחי ברוורמן, שהוטלו במסגרת פרשת הפגישה הלילית בחניון.

שופט המחוזי מיכאל קרשן ביקר בפסק הדין את החלטתו של נשיא בית המשפט השלום בראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, שביטל את המגבלות על ברוורמן. בנימוקו כתב השופט קרשן כי החשד הסביר נגד ברוורמן על שיבוש חקירה התחזק באופן משמעותי, עוד בימים שהתיק הובא לדיון בבית המשפט השלום, והתחזק אף יותר בימים שאחרי ביטול ההגבלות.

בנוסף, ביום שני האחרון, בית המשפט המחוזי הפך שוב את החלטת השופט מנחם מזרחי לגבי יונתן אוריך, וקבע כי התנאים המגבילים יחולו עליו שוב - וכי אסור לו ליצור קשר עם נתניהו לפחות עשרה ימים, עד 19 לחודש.

השופט מיכלס מסר בהחלטתו: "אינני מתעלם מפרק הזמן הארוך בו נתון המשיב בתנאים מגבילים, המשנים פניהם מעת לעת בהתאם להתפתחויות החלות בחקירה". בית המשפט הדגיש גם כי האיסור על יצירת קשר אינו תנאי מכביד במיוחד, וכי יש להעדיף את טובת החקירה ואת הצורך למנוע אפשרות לשיבוש החקירה.