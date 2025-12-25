הסדר טיעון בתיק מאיה ווישניאק: תימחק עבירת הרצח בכוונה תחילה

הסדר טיעון בתיק רצח מאיה ווישניאק ז"ל הוצג היום (חמישי) בבית המשפט. לפי ההסדר שנחתם, יימחק מכתב האישום עבירת הרצח בכוונה תחילה - והעבירה תתוקן לרצח בסיסי. בנוסף, יוסרו סעיפי האישום שיוחסו לעמית אלמוג בתקיפה ובדקירת אמו לאחר שהוכח כי פעל תחת השפעת סמים.

לעניין העונש לא הושגה הסכמה בין הצדדים, אך הוסכם כי הפרקליטות תגביל את עצמה בטיעון לעונש של עד 26 שנות מאסר, בעוד שלהגנה תינתן יד חופשית לטעון להקלה. בנוסף, הפרקליטות תבקש מבית המשפט להטיל על הרוצח פיצוי כספי למשפחת המנוחה.

על פי כתב האישום המקורי, אלמוג חנק את מאיה למוות במאי 2020, צילם את גופתה כשהוא מפזר עליה שטרות כסף, ושלח את התמונות לחברו. לאחר מכן, כך נטען, תקף את אימו ופצע אותה, אך חדל ממעשיו לאחר תחנוניה.

ממשפחת ווישניאק נמסר בתגובה: "חמש וחצי שנים לאחר הרצח הברוטלי של מאיה שלנו, ולאחר מאמץ מתמשך וחסר פשרות של הפרקליטות, הרוצח עמית אלמוג הואשם והודה היום ברצח בכוונה. כל ניסיונותיו לצאת זכאי בשל נסיבות נפשיות לא צלחו ולנצח הוא ישא על מצחו את תווית האוצח. כולנו תקווה כעת שבית המשפט יפסוק לו את מספר השנים המירבי האפשרי כך שיירקב בכלא".