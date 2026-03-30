לאחר שדחה את פניית היועמ"שית: המפכ"ל מקפיא את מדור ההסתות

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, החליט להקפיא את פעילות "מדור הסתות" שיזם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

רנ"צ לוי נפגש בימים האחרונים עם היועמ"שית ואמר לה כי הוא בוחן מחדש את פעילות המדור, וכי הוא מקפיא לבינתיים את פעילותו, זאת לאחר שקרא לה שלא להתערב במינויים במשטרה. המפכ"ל התייחס בכך למינויו של סנ"צ אודי רונן המקורב לשר בן גביר כראש המדור, עליו אמרה היועמ"שית לממשלה כי "בנסיבות אלה מתעורר חשש כבד להתערבות פסולה של השר בעצמאות שיקול הדעת המקצועי של המשטרה".

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה על ההחלטה: "לאור הצורך בהקמת מנגנון ייעודי לניטור הסתות לטרור, הנחה המפכ"ל על הקמת מדור ייעודי לטיפול בהסתות הללו, כחלק מהמאבק הנחוש של משטרת ישראל בתופעות ההסתה לטרור. בהמשך, ולאור סוגיות שעלו ביחס לתחומי העיסוק והסמכויות של המדור, הנחה המפכ"ל על הקפאת פעילות המדור, עד להסדרה מהירה וברורה של תחומי האחריות והעיסוק".

נזכיר שאתמול בג"ץ הוציא צו ארעי האוסר על המשטרה לבצע "ניטור יזום" של אנשים ספציפיים בגין עבירות הסתה. העתירה לבג"ץ הוגשה על ידי ח"כ אפרת רייטן ממפלגת העבודה וארגון "זולת", לאחר שהמפכ"ל דחה את עמדת היועמ"שית לממשלה, אשר אמרה כי האופן שבו מתנהל המדור "מעלה חשש ממשי לפגיעה בלתי מוצדקת בזכויות אדם וחופש הביטוי, ובכלל זאת ניטור יזום של אנשים ברשתות החברתיות – מבלי שהונחה תשתית ראייתית מספקת".

עו"ד הגר שחטר מהאגודה לזכויות האזרח שכתבה את העתירה לבג"ץ, אמרה על הודעת המפכ"ל: "מדור ההסתות של בן גביר היווה צעד נוסף בהעמקת הפוליטיזציה של המשטרה ורדיפת מבקרי השלטון והציבור הערבי. אנו תקווה כי הודעת המפכ"ל היא סנונית המבשרת על תיקון פנימי עמוק במסדרונות המשטרה".