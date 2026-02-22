פרשת הפצ"רית: בג"ץ הקציב הערב (ראשון) שבוע ליועמ"שית משרד המשפטים להודיע למי יועברו חומרי החקירה בתוך הפרקליטות.

בעקבות עתירה דחופה של התנועה לאיכות השלטון נגד צמרת משרד המשפטים והמשטרה, הורתה השופטת דפנה ברק-ארז לעו"ד יעל קוטיק לקבל החלטה עד 1 במרץ, מיהו לשיטתה הגורם המתאים בפרקליטות, על שלוחותיה השונות, שאליו ניתן להעביר את חומרי החקירה בפרשה.

הרקע: הודעת המשטרה על סיום חקירת ההדלפה בתיק שדה תימן, וסירובה של קוטיק לבחון מחדש את הסדר ניגוד העניינים של היועמ"שית.

ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה דחופה שהגישה התנועה לאיכות השלטון נגד שורת בכירים, בהם יועמ"שית משרד המשפטים, שר המשפטים יריב לוין, מפכ"ל המשטרה, מ"מ היועץ המשפטי למשטרה והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. פסיקת בג"ץ, המקציבה שבוע ימים בלבד למתן התשובה, מעידה על כך שגם בבית המשפט רואים דחיפות בקידום ההליך הפלילי.

העתירה הוגשה על רקע הודעת המשטרה בתחילת החודש, לפיה חקירת ההדלפה הסתיימה ולא נמצאה כל תשתית ראייתית למעורבות של גורמים מחוץ לפרקליטות הצבאית. למרות סיום החקירה, עו"ד קוטיק סירבה עד כה לערוך בחינה מחודשת של הסדר ניגוד העניינים של היועצת המשפטית לממשלה, כשהיא מתנה זאת בקבלת חומרי החקירה מהמשטרה לעיונה.

בתנועה לאיכות השלטון טענו בעתירתם כי לדרישה זו אין בסיס חוקי, שכן קוטיק אינה משמשת כ"תובעת" על פי חוק סדר הדין הפלילי ולכן אינה מוסמכת לקבל את החומרים. עוד נטען כי עם סיום החקירה, למעשה הוסרה המניעות שנקבעה בעבר בפסק דין "בוארון", אשר הגבילה את היועמ"שית לשלב הליווי והפיקוח על החקירה בלבד.

בעתירה האשימה את קוטיק כי התנהלותה בפרשה מעוררת "חשש כבד לשיקולים זרים". בין היתר, הזכירו בעתירה פרסומים שונים בדבר קשרים אישיים לכאורה בינה לבין שר המשפטים יריב לוין - קשרים שלטענתם לא דווחו במסגרת הסדר ניגוד העניינים שנערך לה עם כניסתה לתפקיד. כעת, לאור החלטת בג"ץ, נדרשת קוטיק להבהיר מי בפרקליטות יקבל את החומרים, במקום להמשיך להחזיק בתיק אצלה.

עו"ד ד"ר אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון, מסר בתגובה: "החלטת בית המשפט מבהירה כי אסור להשלים עם עיכוב נוסף של ההליך הפלילי בפרשת שדה תימן. חקירת המשטרה הסתיימה, המניעות הוסרה, ועכשיו חייבים לקדם את התיק. אנו מצפים כי עו"ד קוטיק תפעל בהתאם להחלטת בית המשפט ותעדכן בתוך שבוע מיהו הגורם שיקבל את חומרי החקירה. נמשיך לעקוב מקרוב כדי לוודא שהפרשה הזו תטופל על ידי הגורם המוסמך בדין, ללא כל התערבות פוליטית".

ממשרד המשפטים טרם נמסרה תגובה.