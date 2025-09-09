כתב אישום: נהג תחת השפעת סמים והביא למותה של טרמפיסטית

מומלצים -

כתב אישום חמור הוגש היום (שלישי) נגד נחמן בן אבו, בן ה-19 מירושלים לאחר שנהג בפראות בכביש 60 בדצמבר 2023 תחת השפעת גז קצפות, והביא למותה של שובי מלכות בן יעקב בת ה-17 מאפרת אותה הסיע, ולפציעתם של נוספים.

כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים בגין המתה בקלות דעת, חבלה חמורה, הדחה בחקירה ועוד שורה של עבירות תנועה. לפי האישום, בן אבו יצא בנסיעה באזור השעה 2 לפנות בוקר מירושלים לגוש עציון דרך כביש 60, יחד עם חברו שישב לצידו כשהשניים מחזיקים ברכב מיכל ובו גז קצפות. באזור מחסום המנהרות עמדו שתי צעירות בנות 17, בהן המנוחה, וביקשו טרמפ לגוש עציון. הבנות זיהו כי השניים אינם פיכחים אבל השתכנעו לעלות לרכב וישבו מאחור. בן אבו חידש את הנסיעה במהלכה הוא וחברו שאפו גז קצפות תוך כדי נהיגה.

כשהגיע האשם לאזור צומת אפרת איבד שליטה על רכבו, התנגש בעוצמה בחזית הרכב שנסע בנתיב הנגדי. מעוצמת הפגיעה, בן יעקב נפצעה באורח קשה מפגיעת ראש וכעבור מספר ימים מותה נקבע בבית החולים. החבר שהתלווה לנסיעה נפצע בינוני והחברה של בן יעקב נפצעה קל. נהגת אחרת כבת 50 נפצעה באורח בינוני.

אותה חברה אשר נפצעה גם היא, והצליחה לצאת מהרכב. הנאשם, שנפצע גם הוא בתאונה, החל לשכנע אותה שלא תספר מה ראתה ברכב. רק לאחר שאמרה לו שלא תספר - הוא השתכנע והפסיק את בקשותיו. כעבור מספר דקות, עבר בזירה נהג בכביש שהזעיק את כוחות המשטרה וההצלה שפינו מהזירה את הפצועים לבתי החולים.

אמונה בן יעקב, אמה של שובי מלכות ז"ל הגיבה לכתב האישום בשיחה עם i24NEWS: "הגיע הזמן שנחמן בן אבו יועמד לדין. אנחנו מחכים לזה כמעט שנתיים. אנחנו מודים מאד למשטרה ולפרקליטות שעבדו קשה לבנות את התיק. שובי שלנו עלתה לטרמפ לנסיעה של כמה קילומטרים וסיימה את חייה בגלל בחור קל דעת חסר אחריות שהשתמש בסמים תוך כדי נהיגה וגרם לתאונה שהחרידה את חיינו ואת ליבנו וסיימה את חייה של נערה יוצאת מן הכלל".