קטאר-גייט: המחוזי שוב הפך את ההחלטה של השופט מזרחי
בית המשפט המחוזי קיבל את ערר המשטרה - וקבע כי יונתן אוריך לא יקבל בחזרה את הטלפונים שלו • השופט יעקב שפסר הורה לדון מחדש בסוגיה לאחר ש"הבקשה לא נידונה לגופה" בבית משפט השלום
בית המשפט המחוזי הפך היום (חמישי) שוב את החלטתו של השופט מנחם מזרחי בפרשת "קטאר-גייט". השופט יעקב שפסר קיבל את ערר המשטרה על החלטת השופט מזרחי להחזיר לאוריך את הפלאפונים שלו - והורה לדון מחדש בסוגיה לאחר ש"הבקשה לא נידונה לגופה" בבית משפט השלום.
כזכור, השופט מזרחי דחה את בקשת המשטרה בטענה שלא הגישה דוח סודי. השופט שפסר ביקר את ההחלטה וכתב כי "לא ברור מה מקור החיוב בדין להגיש דוח סודי".
בחודש שעבר קיבל בית המשפט המחוזי את הערר של המדינה והורה להאריך ב-60 יום את תנאי השחרור של יונתן אוריך. כתוצאה מכך, אוריך בעצם הורחק מלשכת ראש הממשלה לחודשיים נוספים.
בתגובה, אוריך פנה לבית המשפט העליון באמצעות עורכי דינו עמית חדד ונועה מילשטיין, נגד ההחלטה. "החלטת בית המשפט המחוזי יצרה תקדים שגוי ומסוכן: איסור עיסוק חסר כל בסיס ראייתי שהושת על אדם שעדיין נחשב לחשוד בלבד, ולא לנאשם", נכתב.