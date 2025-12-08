פרשת סגירת התיק נגד ח"כ מילביצקי: נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, השופט בדימוס מנחם פינקלשטיין, פתח היום (שני) בבדיקה אם היועמ"שית הסתירה ממנו עובדות משמעותיות בתגובה שהוגשה על ידה בעניין חקירת חבר הכנסת מילביצקי בפרשת החשד לאונס, שנסגרה בגלל מחדל של בהרב מיארה.

כאמור, הנציב פתח את הבדיקה בעקבות המחדלים בתיק החקירה. נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות מסרה בתגובה: "בעקבות הפרסום של אבישי גרינצייג בעניין ח"כ מילביצקי, פנה הנציב ליועצת המשפטית לממשלה וביקש את התייחסותה לדברים".

כזכור, פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג פרסם לפני כשבועיים כי התיק בחשד לאונס נגד חבר הכנסת מילביצקי צפוי להיסגר בשל מחדל של היועצת המשפטית לממשלה. בחקירתו, מילביצקי סירב למסור גרסה ברורה לאירועים, אך נתן הצהרה עליה חזר מספר פעמים בפני החוקרים: "מעולם לא כפיתי את עצמי על אף אישה". כשחוקרי המשטרה ביקשו ממנו תשובה עובדתית אם קיים עם המתלוננת יחסי מין, הוא לא ענה ומסר שוב: "מעולם לא כפיתי את עצמי על אף אישה".

נציין כי המתלוננת הפלילה את עצמה כשאמרה: "שילמו לי כסף כדי שאחתום על תצהיר שראש הכת לייטמן לא אנס אותי. בזמן שהוחתמתי על תצהיר השקר, מיליבצקי אנס אותי בעצמו בחדר המלון". המשטרה גבתה גרסה מהמתלוננת, ולמעשה נתנה לה מעמד דומה לעדת מדינה עקב ההפללה העצמית.

עם זאת, בעקבות המחדל, החקירה באזהרה של חבר הכנסת הגיעה רק שנה לאחר מכן ולאחר שהמתלוננת נעלמה בחו"ל וניתקה מגע. כעת, למרות גרסתו המופרכת והמעורפלת של מילביצקי - התיק נגדו צפוי להיסגר בשל היעלמות עדת המפתח.