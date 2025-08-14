מומלצים -

סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקשו היום (חמישי) מבית המשפט לדון עמו בהחלטתם להוסיף ימי עדות עבורו ועבור יתר עדי ההגנה - כך שיתקיים המשפט ארבע פעמים בשבוע.

בין היתר, ביקשו סנגוריו כי "בית המשפט הנכבד מתבקש להתיר לצוות ההגנה לפגוש את ראש הממשלה, לעדכן אותו ולדון איתו בהחלטה במסגרתה נקבע כי החל מיום 2.11.2025 יתקיים המשפט במתכונת של ארבעה ימים בשבוע. כידוע, צוות ההגנה של ראש הממשלה מונה שלושה עורכי דין בלבד".

"כיום, צוות ההגנה, אמון על הייצוג בשלוש הפרשות - וזאת בשונה מצוותי התביעה, שם ישנם צוותים נפרדים", הוסיפו, "לאישום הראשון ולאישומים השני והשלישי. כל אחד מהצוותים של המאשימה מורכב ממספר גדול יותר של עורכי דין, ואלו מקדישים את כל זמנם זמנם להליך שבכותרת".

עוד נטען כי "שמיעת ההוכחות בתדירות שנקבעה בהחלטת בית המשפט הנכבד, תפגע משמעותית בהגנתו של ראש הממשלה, שכן היא לא תאפשר הכנה ראויה של עדי ההגנה ותהווה אף אפליה של ממש למול פרקי הזמן שעמדו. לכל אחד מצוותי התביעה להכנת עדי התביעה מטעמם".

כזכור, בהחלטתה כתבה השופטת רבקה פרידמן-פלדמן כי יתקיימו דיונים בימים ראשון עד רביעי, וזאת "לנוכח הצורך לקדם את המשפט". בנוסף, השופטים הורו לבחון מקומות נוספים לקיום העדות - בהם בית שמש.

נזכיר כי מאז תחילת עדותו של נתניהו במשפטי האלפים בחודש דצמבר 2024, נרשמו מקרים רבים בהם הדיונים בוטלו בין היתר בשל עניינים ביטחוניים ורפואיים של ראש הממשלה.