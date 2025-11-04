"אינו נגוע בחשד כלשהו": כ"ץ מינה את עו"ד איתי אופיר לפרקליט הצבאי הראשי החדש

לאחר הסערה: שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע היום (שלישי) כי החליט למנות את עו"ד איתי אופיר לתפקיד הפרקליט הצבאי הראשי, זאת בעקבות הפרקליטה לשעבר אלוף יפעת תומר ירושלמי.

"יש חשיבות רבה בעת הזאת, נוכח העובדות החמורות שהולכות ונחשפות, למנות באופן מיידי פרקליט צבאי ראשי מחוץ למערכת הפרקליטות, שאינו נגוע בחשד כלשהו ובעל כישורים ראויים, שיוכל לפעול לניקוי, שיקום וארגון מערכת הפרקליטות הצבאית על בסיס עקרונות שבראשם ההגנה על חיילי צה"ל הנלחמים בגבורה בתנאים קשים ומורכבים למען ביטחון מדינת ישראל - ובוודאי שלא ליזום וליטול חלק בעלילות דם שיכפישו את חיילי צה"ל ויפגעו בכבודם ויחשפו אותם לרדיפה בכל העולם", אמר כ"ץ.

הוא הוסיף: "כשר ביטחון אני נושא באחריות כלפי משפחות המשרתים לשמירת ביטחונם, כבודם ומעמדם של יקיריהם חיילי צה"ל. כך אני עושה ובכוונתי לוודא שכל המערכות האמונות על כך יעשו כך בעתיד. עו"ד איתי אופיר הוא בעל כישורים ראויים למלא את התפקיד המורכב והמאתגר הזה, שחשיבותו מתעצמת בעת הזאת בזכות ראייתו, ניסיונו ויכולותיו והתפקידים שמילא בעבר".

כאמור, עורך הדין כהן כיהן כיועץ המשפטי למערכת הביטחון בין השנים 2024-2017, וקודם לכך עבד כעורך דין במגזר הפרטי בישראל ובארצות הברית, והיה שותף בכיר במשרד עורכי דין בתל אביב. ב-2022 נבחר על ידי ועדת האיתור בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס כאחד משלושת המועמדים לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. לצד אלו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' רצה למנותו לתפקיד היועת המשפטי במשרד האוצר.

בנוסף, הוא בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר-אילן ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת הרווארד בארה"ב. לצד אלו, הוא שירת כקצין לוחם בחטיבת גבעתי, ובמילואים בחטיבת "הנגב".

בתוך כך, פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג פרסם ציטוט של נציגת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מתוך דיון שנערך בבית המשפט העליון בדרישה לפתוח בחקירת ההדלפה משדה תימן. בדיון, שנערך בחודש ינואר, אמרה הנציגה כי סגן הפרקליטה הצבאית הראשית "נמצא בקשר עם היועמ"שית, מדובר בבדיקה מאוד מעמיקה עם פעולות מאוד מורכבות".

כזכור, סגן הפרקליטה הצבאית הראשית, תת-אלוף גל עשהאל, היה אמון על חקירת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן. הוא נחקר בפרשה, וחשוד בטיוח של ההדלפה.

בתוך כך, החלה חקירתה הראשונה של הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת, אלוף יפעת תומר-ירושלמי, במשטרה. במקביל, נמשכים המאמצים לאיתור המכשיר הסלולרי השייך לה, שאבד עם היעדרותה וטרם נמצא.

יחידת הצוללנים של זק"א נצפתה בחוף הצוק עורכת חיפושים אחר מכשיר הטלפון של הפצ"רית. המנכ"ל, טען שזו הגיעה בעקבות בקשה של המשטרה - שטענו מנגד שלא ביקשו זאת. הארגון הבהיר מאוחר יותר כי "פעילות הצוללנים אינה של ארגון זק"א, שפועלת במשימות של הצלת חיי אדם וכבוד המת".

הבוקר דיווחנו כי שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר, מונע את עצמו מלעסוק בעתירה הדורשת את מיצוי החקירה נגד תומר-ירושלמי. השופט כשר, החליט זאת לאחר שנטען כי ישנם מחדלים של היועצת המשפטית לממשלה בפרשה. העיסוק בתיק הועבר לשופט נעם סולברג. נציין כי בעבר השופט כשר ובהרב-מיארה עבדו באותו משרד עורכי דין.