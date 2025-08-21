הוארך מעצרו של החשוד שביקש "דין רודף" נגד היועמ"שית

מומלצים -

יממה לאחר שנעצר לאחר שביקש היתר להעביר "דין רודף" נגד היועצץ המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, בית המשפט בירושלים האריך היום (חמישי) את מעצרו של תושב העיר ביממה נוספת, זאת בהמשך לבקשת המשטרה.

כזכור, החשוד נעצר אמש לאחר שהשאיר מכתב איומים בפתח בית של הרב יצחק יוסף, מנהיג תנועת ש"ס, בו כתב כי בכוונתו לפגוע ביועמ"שית. מחר הוא יבוא לדיון נוסף בעניינו.

במסמך, עליו הרב נתבקש לחתום - וסירב - נכתב: "הערב מחללים שם שמים מאוד בפעילותם נגד עולם התורה. ולא תגורו מפני איש. אני מוכן להרוג את היועמ"שית אם אבל על כך הסכמה משלושה זקני הדור. בלי הסכמה לא אעשה דבר".

כאמור, המכתב נמסר לידי לשכת הרב יצחק יוסף, מנהיג ש"ס, בבוקר היום, על ידי אזרח שהגיע לבית הרב וביקש את חתימתו, תוך שהמכתב כולל איומים ממשיים על חיי היועמ"שית. לשכת הרב פנתה מיד למשרד לשירותי דת, שהעביר את המידע למשטרה.