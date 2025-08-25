פרסום ראשון: ההחלטה החריגה של השופטת על מחדלי 7.10

מומלצים -

פרסום ראשון: שופטת בית המשפט המחוזי שלומית יעקובוביץ' דחתה בקשה של המדינה לדחות על הסף תביעה נגד המדינה על מחדלי השבעה באוקטובר. פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג הביא הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" את הפרטים והמשמעויות הדרמטיות על "ההחלטה המופרכת".

מדובר בתביעה של ניצולי מסיבת הנובה נגד המדינה על "המחדלים והרשלנות הקשה של צה"ל, משטרת ישראל והשב"כ, לעניין, ובין היתר, הממשק בין הנתבעים טרם מסיבת הנובה לגבי רישוי ואישור המסיבה, מתן אישור ורישוי המסיבה, אי מתן הוראה לסגירת המסיבה ופיזור המשתתפים חרף התראות בדבר אירוע בטחוני חמור באזור שהתקבלו מספר שעות טרם הטבח", כך לפי כתב התביעה.

המדינה ביקשה לסלק את התביעה על הסף בנימוק כי מדובר בנושאים שאין מקום שייבחנו במסגרת תביעת נזיקין בבית משפט אזרחי, וזאת, בהתאם לחריג שיקול הדעת המבצעי והשלטוני המעוגן בסעיף 5 לחוק הנזיקים האזרחיים.

השופטת דחתה את הבקשה כאמור, והורתה למדינה להגיש כתב הגנה ויש לברר את התביעה לגופה. המשמעות היא שבבית המשפט המחוזי יתנהל הליך הוכחות שלם על ליבת מחדלי השבעה באוקטובר, ממש כמו ועדת חקירה ממלכתית. שורת הבכירים ביותר בדרג המדיני ובדרג הביטחוני והמשטרתי יצטרכו להעיד על שיקול דעתם ביום המתקפה ובלילות שקדמו לה. צפו בדיווח המלא - למעלה