נשיא בית דין צבאי, שנחקר בחודשים האחרונים בחשד לביצוע עבירות מין והתנהגות שאינה הולמת, יפרוש לאלתר מתפקידו ומצה"ל בתמורה לסגירת התיק הפלילי נגדו, כך נודע היום (רביעי) ל-i24NEWS.

החקירה נגד השופט, המכהן בדרגה בכירה, נפתחה בחודש יולי האחרון ונחשפה ב-i24NEWS, בעקבות תלונה על הטרדה מינית והתנהגות שאינה הולמת. בשל מעמדו כשופט, המהלך חייב את אישורה וליוויה הצמוד של היועצת המשפטית לממשלה. במהלך החודשים האחרונים ניהלה המשטרה הצבאית החוקרת את הבדיקה בחשאיות, כאשר בצה"ל הסתפקו עד כה באישור לקוני על קיום החקירה מבלי לפרט את זהות החשוד או את פרטי האירוע.

דובר צה"ל בתגובה: "בעקבות החקירה, הקצין פרש מתפקידו כשופט צבאי ומצה"ל. כיוון שהקצין פיצה את נפגע העבירה ועל רקע פרישתו והתחייבותו ליטול אחריות על מעשיו, הורה מי שמונה לצורך העניין כמ״מ סגן הפצ"ר דאז, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) תא״ל (במיל׳) אורי שהם, על העמדתו לדין משמעתי".