פרסום ראשון: סיבוב הפרסה של המפכ"ל בפרשת הפצ"רית לשעבר

פרסום ראשון: המשטרה מבקשת לגרוס את ההתכתבויות של הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, ושל התובע הצבאי הראשי, מתן סולומש, עם עורכי דינם.

לאחר שיח עם הסנגורים של השניים, עו"ד נתי שמחוני ועו"ד ז׳ק חן - המשטרה מודה כי מדובר בחומר שחוסה תחת חיסיון עורך דין-לקוח.

כמו כן התברר שהמשטרה כבר עיינה בחומרים הללו, והבינה בזמן אמת שמדובר בחומר שחוסה תחת חיסיון עורך דין-לקוח, ולמרות זאת המפכ"ל דרש את השלמת החקירה (ממנה נסוג כעת) ואת העיון בחומר הזה.

סיבוב הפרסה של המשטרה מגיע לאחר שבשבוע שעבר, במסגרת השלמות החקירה בתיק הפצ"רית לשעבר, המשטרה ביקשה מבית המשפט לעיין בחומרים שנתפסו אצלה ואצל התובע הצבאי הראשי לשעבר, בהם התכתבויות בקבוצות וואטסאפ של ירושלמי עם עורכי דינה. מהבקשה נחשף שם הפרשה - "בלי סודות".