פרשת הפגישה הלילית: המשטרה לא תערער - וברוורמן יוכל ליצור קשר עם נתניהו

פרשת "הפגישה הלילית" בחניון: המשטרה החליטה שלא לערער על החלטתו של השופט מנחם מזרחי לבטל את התנאי המגביל את ברוורמן ביצירת קשר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. המשמעות היא, שהחל מהיום (ראשון) הוא יוכל ליצור קשר עם ראש הממשלה.

השופט מנחם מזרחי מבית משפט השלום בראשו לציון, ביטל פעם נוספת את התנאי המגביל את צחי ברוורמן ליצור קשר עם נתניהו. מזרחי נימק את ההחלטה בכך ש"לא התחדש דבר מבחינת מה שעלה בדיון הקודם", וכי "מדובר בחקירה שהגיעה לנקודת עצירה, וקיימת סבירות גבוהה, שגם בהגיע התאריך המבוקש - נמצא באותו מצב דברים".

עוד הדגיש השופט כי "אין חולק, שפעולת החקירה העיקרית היחידה העומדת לדיון, הוא הצורך לגבות עדות מראש הממשלה, וכי אין חולק כי אין צפי עתידי לביצועה: "אני מאשר שאחת מפעולות החקירה המרכזיות היא חקירת ראש הממשלה שאין לה היום שום צפי נוכח המצב הביטחוני".

מספר ימים לפני כן, פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג חשף ב"מהדורה המרכזית" עם על פי עמדת הפרקליטות והמשטרה, ברוורמן צריך לעמוד לדין בכפוף לשימוע בפרשת "הפגישה הלילית". על פי טענת המשטרה והפרקליטות, יש די ראיות כדי להעמידו לדין.