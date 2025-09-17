רגע לפני - עד המדינה בפרשת מאי גולן מתערער | פרסום ראשון

מומלצים -

הסתבכות במגעים להסכם עד המדינה בפרשת השרה מאי גולן: לאחר שהמשטרה והחשוד היו קרובים לחתימה על הסכם עד מדינה, החשוד נסוג בשעות האחרונות מחתימה על הסכם. בעקבות כך, מיהרה המשטרה להוציא צו איסור פרסום על פרטי החקירה בנוגע אליו ועל זהותו. כך מפרסם הערב (רביעי) לראשונה הפרשן המדיני של i24NEWS אבישי גרינצייג.

עוד נודע ל-i24NEWS כי החשוד פגש את עורך הדין ליאור שביט, שהוחלף בעו"ד אילן סופר לצורך משא ומתן על הסכם. השבוע נעצר אותו חשוד אשר מקורב לשרה לשוויון חברתי מאי גולן, ומקושר לעמותות, וכן נוספים עוכבו - בהם גם השרה עצמה - בפשיטת המשטרה על משרד לקידום מעמד האישה שתחת משרדה. החשדות: קבלת דבר במרמה ושימוש בכספי ציבור. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר חדשות 12 שחשף כי "השרה גולן השתמשה לכאורה בסמכויותיה ובמשאבי המדינה שהוקצו לה מכוח תפקידיה לשם קידום צרכיה הפוליטיים והאישיים".

במשטרה לא בטוחים אם גולן תתייצב לחקירה או תעשה שימוש בחסינותה. בסך הכול עוכבו חמישה מעוזריה ומקורביה. גם בנו ואשתו של החשוד נחקרו. בנוסף, השוטרים ביצעו חיפושים במספר מוקדים - ובבית אחת העובדות נמצאה מעבדת סמים. בעלה של העובדת טען כי המעבדה שייכת לו, והוא נעצר.