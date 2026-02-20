"סיכול ממוקד" לוועדת הרוגלות: איך מערכת האכיפה סנדלה את החקירה?

שבוע לאחר שהטילו את הפצצה והודיעו על התפטרותם הדרמטית, חברי ועדת הבדיקה לפרשת הרוגלות שוברים שתיקה ומגוללים את מה שהם מכנים "סיכול ממוקד" שנעשה לעבודתם.

בריאיון מיוחד ל-i24NEWS, חושפים שניים מחברי הוועדה, איש השב"כ לשעבר שלום בן חנן ועו"ד ענבל רובינשטיין, את אחורי הקלעים של פירוק הוועדה שהוקמה לפני יותר משנתיים ואת הסיבות שהובילו למסקנה כי אין ביכולתם להגיע לחקר האמת. השניים מתארים כיצד מערכת שלמה צופפה שורות ומי סנדל בפועל את עבודתם, החל מהקשיים שהערים בג"ץ ועד המכשולים שהציבה היועצת המשפטית לממשלה.

הרקע לריאיון הוא מכתב ההתפטרות שהגישו חברי הוועדה בשבוע שעבר לשר המשפטים יריב לוין, בו הסבירו כי נוכח הנסיבות שנוצרו והמגבלות הקיצוניות שמבקשים להטיל על עבודתם, הם נאלצים לקבוע כי אינם יכולים לספק לציבור דין וחשבון אמין וממצה.

במכתבם טענו החברים כי מיום מינויים באוגוסט 2023 פעלו גורמים שונים, ובראשם גורמי האכיפה עצמם שעניינם אמור היה להיבדק, לשם סיכול פעילות הוועדה. לטענתם, גורמים אלו סירבו למסור מידע נדרש או לאפשר חקירת עדים מרכזיים, תוך הטחת האשמות והפצת קונספירציות באשר לתכלית הוועדה.

בריאיון המלא שופכים בן חנן ורובינשטיין אור נוסף על המאבקים הפנימיים ועל היעדר שיתוף הפעולה הקיצוני מצד המערכת, מה שמעלה את השאלה המרכזית והמטרידה: מה בדיוק מנסים להסתיר מהציבור, ומי באמת מפחד מהאמת בפרשת הריגול המשטרתי אחר אזרחים.