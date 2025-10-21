פרסום ראשון: האמירה המפתיעה של מנדלבליט ב-2016

היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט, התבטא בשנת 2016 על עדויות שנאמרו בתיק נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי "על סיגרים ושמפניות מלפני עשור אני לא פותח בבדיקה" - כך פרסמנו לראשונה הערב (שלישי) במהדורה המרכזית. מנדלבליט, שלא התרשם מהעדויות, אמר זאת לפרקליט המדינה ולראש אגף החקירות במשטרה.

בספטמבר 2016, לאחר אמירותיו, אישר היועמ"ש לשעבר מנדלבליט לגבות גרסה מהדס קליין ויונתן חסון, המקורבים לארנון מילצ'ן, רק על החשד העוסק בכך שג'יימס פאקר נתן ליאיר נתניהו היתר להשתמש בדירת פאר במלון. בפועל, חוקרי המשטרה חקרו את המקורבים על מתנות שהוענקו, ולא רק על המלון.

הפרקליטות מסרה בתגובה כי "בכתב האישום החתום על ידי היועץ המשפטי לממשלה הקודם, מואשם בנימין נתניהו, בין היתר, בקבלת טובות הנאה יקרות ערך, בהיקף נכבד ובאופן שיטתי, לצד פעולות בניגוד עניינים המיוחסות לו".

"הטענה כי בדיקת משטרה בנושא 'סיגרים ושמפניות' נפתחה ללא אישור יועץ היא טענה שגויה. אישור כזה ניתן בדין כבר ביוני 2016 בראשית הליכי הבדיקה, והוא לא צומצם לאחר מכן. לפיכך, הטענה כי היועץ המשפטי לממשלה אישר לזמן את יונתן חסון והדס קליין לחקירה רק לצורך פרשה אותה אתם מכנים 'פרשת המלון' אינה נכונה", נכתב בנוסף.