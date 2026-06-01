השר אליהו ניסה להשפיע על שופט - בעיצומו של ההליך המשפטי | אבישי גרינצייג

השופט יחיאל כשר, שדן בעתירה נגד מינוי מנכ"לית רשות העתיקות, הודיע היום (שני) כי שר המורשת, עמיחי אליהו, שלח לו הודעת וטסאפ שמבקשת ממנו "למנוע את העוול שנעשה למועמדת שלו לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות ולסייע לו לממש את המדיניות לשמה הוא נבחר".

בהודעת הווטסאפ שנשלחה לשופט העליון נכתב: "ראיתי שכבודו קיבל עתירה למתן צו ארעי או צו ביניים לגבי מינוי מנכ"לית רשות העתיקות. ברי לי שכבודו לא נשען על פרסומים חיצוניים לגבי כשירותה של המועמדת. לא היינו מביאים לתפקיד מישהי שאינה עומדת בסטנדרטים. דומה שמאן דהוא בחר לשפוך את דמה מבלי להכיר את הפרטים".

השר המשיך: "עצירת הליך המינוי כרגע, משמעותה פגיעה ביכולת שלנו לתקן ולו במעט את התאגידים הממשלתיים. על כן, מכיוון שהמערכת בעצמה העמידה ועדה המבקרת את ההליך שלנו, אבקש מכבודו לסייע לזכותנו ולחובתנו לממש את המדיניות לשמה נבחרנו".