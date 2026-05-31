היועמ"שית החליטה: הטבות מס יישללו מעמותות שבהן לומדים משתמטים

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הודיעה הערב (ראשון) על שלילת הטבות מס מעמותות שבהן לומדים משתמטים.

רשות המיסים תקבע עד לשבוע הבא מועד לתחילת ההנחייה של הפסקת ההטבה. מוסדות שמבקשים הטבה מחדש, יאלצו להציג כי תלמידיהם הסדירו את מעמדם מול הצבא. מוסדות שזכאים להטבה יקבלו זמן להציג נתונים אלה, אחרת ההטבה תבוטל בתאריך שיקבע בשבוע הבא.

מדובר במכה קשה ביותר על המוסדות והישיבות. גם הכסף שמגיע מתרומות יפגע משמעותית. בנוסף, היועמ"שית מקימה צוות בראשות המשנה ליועמ"שית ונציגי אגף משפט חוקתי כדי למנוע מצב של עקיפת ההחלטה הזו. בצוות ישתתפו נציגי רשות המיסים, משרד המשפטים, רשות התאגידים ומשרד האוצר.

יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיב בזעם להחלטה: "היועמ"שית המודחת והאנרכיסטית, הדוהרת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה, ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה, ולקרע עמוק מול רשויות המדינה. כל מי שעתיד המדינה חשוב לו חייב להתקומם נגד הטירוף הזה. אני זועק ומתריע לראש הממשלה ולראשי מפלגות הימין - הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית: אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו. קולכם אינו נשמע! לא ייתכן שאנחנו נהיה שק החבטות של הממשלה הזו, שיפגעו בכל הקדוש והיקר לעם היהודי, ואתם תעמדו מנגד ותשתקו. שקט הוא רפש!".