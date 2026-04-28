היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, הודיעה היום (שלישי) כי לא תייצג את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד.

במכתב ששלח המשנה ליועמ"שית, גיל לימון, הובהר כי המינוי מעורר "קשיים משפטיים מהותיים" וכי נתניהו ייאלץ לפנות לייצוג פרטי. מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, השיב במכתב זועם שבו האשים את הייעוץ המשפטי בגרירת רגליים ופגיעה באמון הציבור: "התנהלותכם העצמאית בסוגיה זו, כמו בסוגיות רבות אחרות שהממשלה או ראש הממשלה מקבלים בהן החלטות כדת וכדין, היא הגורם המרכזי לאובדן האמון של הציבור במדינת ישראל במוסד הייעוץ המשפטי לממשלה".

במכתב ששלח המשנה ליועמ"שית למזכיר הממשלה נכתב כי "מדובר כידוע במקרה חריג בו המינוי לא נבחן מראש על-ידי הייעוץ המשפטי לממשלה טרם אישורו, כמקובל ביחס למינויים בכירים, ועל כן מתעורר הצורך לגבש עמדה לאחר מעשה ובלוחות זמנים קצרים. אך כבר בשלב זה נראה כי המינוי מעורר למצער קשיים משפטיים מהותיים, אותם נבקש לשקף לבית המשפט".

"בשים לב לחשיבות העניין, ללוחות הזמנים שקצב בית המשפט, לכך שמדובר במינויו של בעל תפקיד בכיר ביותר, ובנסיבות הייחודיות של המקרה ועבודת הוועדה, ועל מנת לאפשר ראש הממשלה להיערך להליך כראוי ככלל ובלוח הזמנים שנקבע בפרט, מצאנו לנכון להודיע - כבר בשלב זה - בנסיבות החריגות שלפנינו, עוד בטרם השלמנו את גיבוש עמדתנו המשפטית הסופית ביחס למינוי, כי ראש הממשלה יוכל לקבל ייצוג נפרד בעתירה באמצעות עורך דין פרטי, ככל שימצא לנכון. יובהר, כי מעורבותו של עורך הדין הפרטי תהיה גדורה לייצוג ראש הממשלה בעתירה בלבד, ולא תכלול היבטים משפטיים אחרים הקשורים לנושא, לרבות ייעוץ משפטי, או ייצוג המשרד עצמו", כתב לימון.

כאמור, פוקס השיב במכתב זועם. "גיל שלום, אני דוחה את האמור במייל שלך ביחס לתיאור העובדתי, על ראשו, קרבו וכרעיו. חבל מאוד שרק בחלוף תשעה ימים תמימים מאז מועד פנייתי ושבוע בלבד לפני מועד הדיון בבג"צ באחד המינויים הבכירים ביותר במדינה, אתה נותן תשובה לשאלה שאמורה להיות רטורית: האם הייעוץ המשפטי לממשלה ולראש הממשלה יעשה את עבודתו ויגן על החלטת ראש הממשלה שאימצה את החלטת הוועדה המייעצת כדת וכדין למנות את האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד", כתב.

"וישאל השואל, מה השלב הבא, אתם תגנו רק על החלטות ממשלה שהתקבלו פה אחד ולא כאלו שהתקבלו בדעת רוב? האם הייתם מעלים על דעתכם שלא להגן על החלטת ראש הממשלה אילו דעת המיעוט בוועדה המייעצת הייתה נכתבת על ידי חבר אחר בוועדה שאיננו נשיא בית המשפט העליון בדימוס? התשובה ברורה מאליה".

"ואם בכך לא די, הרי שרב הנסתר על הגלוי בתשובתך; מצד אחד אתה אומר שלשיטתכם ׳המינוי מעורר למצער קשיים משפטיים מהותיים׳ אך מצד שני אתה אומר שהיות שטרם השלמתם את גיבוש עמדתכם הסופית ביחס למינוי.. מצאתם לנכון להודיע ׳כבר בשלב הזה׳ (ממש שלב מוקדם מאוד..) כי ׳ראש הממשלה יוכל לקבל ייצוג נפרד בעתירה.. ככל שימצא לנכון׳. חייב להודות לך מקרב לב על מחווה יוצאת דופן זאת".

"ויודגש, בניגוד מוחלט להמצאה החדשה שלך כי כביכול ׳מדובר במקרה חריג בו המינוי לא נבחן מראש על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה טרם אישורו׳ הרי שכל מינוי אשר בהתאם לדין מובא על ידי השר הממנה (במקרה זה ראש הממשלה) לבחינת הוועדה המייעצת לתפקידים בכירים, מובא תחילה לוועדה המייעצת ואילו הייעוץ המשפטי לממשלה מעביר את התייחסותו ישירות לוועדה המייעצת, כפי שאגב עשיתם גם במקרה זה, אלא שהפעם, בניגוד למקרים קודמים שבהם משך הטיפול בוועדה הוא שבוע עד עשרה ימים, היה לייעוץ המשפטי לממשלה שלושה חודשים תמימים להמשיך ולהביע את עמדתו המשפטית בפני הוועדה וככל שנמנעתם מלהשלים את עמדתכם המשפטית בפני הוועדה במשך כל התקופה הזו, הרי שאתם מושתקים כעת מלטעון טענות משפטיות חדשות שניתן היה להביא בפני חברי הוועדה לפני שהם קיבלו את החלטתם הסופית לאשר את המינוי".

"התנהלותכם העצמאית בסוגיה זו, כמו בסוגיות רבות אחרות שהממשלה או ראש הממשלה מקבלים בהן החלטות כדת וכדין, היא הגורם המרכזי לאובדן האמון של הציבור במדינת ישראל במוסד הייעוץ המשפטי לממשלה".

"בשולי הדברים, אזכיר כי בקשתכם הראשונית שהגשתם לבג"צ ׳בשם ראש הממשלה׳ (אבל מבלי לקבל את אישורו) באשר לאפשרות לקיים דיון בדלתיים סגורות, אינה על דעת ראש הממשלה שלאחר שקרא את כל החומרים הסודיים-גילה (כפי שגילו שלושה מתוך ארבעת חברי הוועדה המייעצת) שאין בהם דבר או חצי דבר שיכול לתמוך בטענה נגד טוהר מידותיו של האלוף רומן גופמן מעבר לחומר הגלוי (שגם בו אין כלום בעניין זה). לפיכך, הכוונה לקיים דיון במחשכים ללא עוה"ד המייצגים את ראש הממשלה ואת האלוף גופמן תגרום לציבור לחשוב שיש משהו סודי שיכול לפסול אותו מלכהן בתפקיד וזאת אף שאין כך פני הדברים וזה נוגד את הצורך בשקיפות ציבורית ואת הכלל של פומביות הדיון", כתב פוקס.