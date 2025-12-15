עמדת פרקליט המדינה עמית הייתה כי יש להעמיד לדין את השוטרים בפרשת מותו של אהוביה סנדק, אך לאחר שיחה קצרה עם היועץ המשפטי לממשלה אז אביחי מנדלבליט שינה את עמדתו מקצה לקצה וטען כי יש לסגור את התיק מחוסר אשמה - כך פרסם לראשונה הערב (שני) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

בתוך הפרקליטות היו דעות שונות. המשנה לפרקליט המדינה דאז מומי למברגר, סבר כי צריך להעמיד את השוטרים לדין פלילי. המשנה לפרקליט המדינה, נורית ליטמן, סברה: חוסר אשמה. כך סבר גם פרקליט מחוז ירושלים דני וטימן. נוסף להם, זו הייתה גם המסקנה של מנדלבליט שהורה על סגירת התיק מחוסר אשמה.

עם זאת, פרקליט המדינה איסמן, התהפך בזמן קצר מקצה לקצה בנימוק כי לא הכיר את חומר הראיות.

מפרקליטות המדינה נמסר כי "בניגוד לנטען, עמדת פרקליט המדינה התגבשה בתום הליך סדור ועצמאי ועל בסיס שיקולים משפטיים בלבד. בשל מורכבות המקרה והשאלות העקרוניות שהוא עורר, התקיימו מספר דיונים עם בכירי הפרקליטות, שביקרו בזירת האירוע. ההחלטה התקבלה ע"י היועמ"ש דאז, שבחן גם הוא את הדברים לעומקם ואף ביקר בזירה.".

הנער אהוביה סנדק נהרג בהתהפכות רכב במהלך מרדף משטרתי בשנת 2020. בלשי משטרה שחשדו כי מספר חשודים יידו אבנים לעבר רכבים פלסטיניים, ביצעו מרדף אחר הרכב בו נסעו, שהסתיים בהתנגשות. כתוצאה מכך, התהפך הרכב וסנדק בן ה-16 נהרג וארבעה נוספים נפצעו קל עד בינוני.

בחודש מאי האחרון גזר בית המשפט על שלושה מחבריו של סנדק עונשים קלים לאחר שהודו בעבירת יידוי אבנים ממניע גזעני. על שני מורשעים, בגירים, נגזרו שישה חודשי עבודות שירות, ועל הקטין - 300 שעות שירות לתועלת הציבור. על פי כתב האישום, הם עלו לגבעה שם הצטיידו באבנים "בגודל אגרוף" והמתינו לזהות רכב שנוסעיו ממוצא עברי, וכאשר הבחינו - השליכו לעברו ממרחק של מטרים ספורים וגרמו לנזק.