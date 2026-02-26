פרסום ראשון: המשטרה ביקשה לחקור הברחת סיגריות לעזה כתיק ביטחוני - בשב"כ סירבו

המשטרה תפסה בחודשים מאי ואוגוסט 2025 הברחת סיגריות בהיקפים גדולים מאוד לתוך רצועת עזה. באחד האירועים, היו מעורבים קצין צה"ל ופקוד שלו. פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג פרסם היום (חמישי) כי במשטרה ביקשו להפוך את התיק הזה לתיק ביטחוני, ולחקור את האזרחים החשודים בעבירות ביטחון.

במשטרה הפצירו במקביליהם בשב"כ, וביקשו חוות דעת שאומרת שמדובר בעניין ביטחוני. בשב"כ סירבו, ואמרו שזה לא מעניין אותם בהיבט הביטחוני. כאשר החשודים הובאו בפני שופטים שונים, התיקים נגנזו לאור החלטת השב"כ, ונקבע כי "לא מדובר בעבירות בעלות אופי ביטחוני" אלא בעבירות מעולמות המכס.

המשטרה הבינה את המסר האדיש של השב"כ, והפסיקה להתרגש מההברחות הללו שטופלו ביד רפה מאוד עד שהתעוררו לאחרונה, ככל הנראה בעקבות שינוי מדיניות של ראש השב״כ זיני.

מהשב"כ לא נמסרה תגובה.

נזכיר כי הבוקר, פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג חשף פרשה ביטחונית חדשה וחמורה נוספת, שאינה קשורה לפרשה הזו. במרכז הפרשה החדשה, איש שב"כ בכיר שהשתתף בהברחת סחורות לעזה תמורת סכומי עתק. באמתחתו נמצאו 6.5 מיליון שקלים.

משב"כ והמשטרה נמסר שפרקליטות מחוז ת"א הגישה כתב אישום כנגד מספר חשודים לבית המשפט המחוזי בלוד, ביניהם עובד השב"כ ופלסטיני, בגין עבירות של סיוע לאויב במלחמה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, לקיחת שוחד, מתן שוחד, עורמה, תחבולה ופעולה ברכוש אסור. מטעמי ביטחון המדינה, צו איסור פרסום הוטל על כל פרט נוסף מכתב האישום והחקירה.