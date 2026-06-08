היועמ"שית לוועדת הכנסת: "חסינות לטלי גוטליב תסכן את ביטחון המדינה"

הכנסת דנה היום (שני) בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקביעת חסינות, וזאת על אף המצב הביטחוני וההסלמה מול איראן. לקראת הדיון, שיגרה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מכתב חריף לחברי ועדת הכנסת ולמנהלת הוועדה, בו היא מזהירה מפני השלכות הענקת החסינות.

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היועמ"שית אף ביקשה מהוועדה לנקוט בסידורים המתאימים לשמירת חשאיות זהותם של גורמי הביטחון שיצטרפו כדי להציג את ההיבטים הביטחוניים. ממכתבה עולה כי החקירה בעניינה של גוטליב נפתחה בעקבות פנייה רשמית של השב"כ, שם עמדו על כך שחשיפת זהות לוחמיו בניגוד לחוק מהווה פגיעה משמעותית בביטחון המדינה, במיוחד במהלך מלחמה, בשלושה היבטים מרכזיים: יצירת סכנה ללוחמים ולמשפחתם, מתן כלים לאויב לחשיפת הסוד וסיכון פעילות מבצעית בארץ ומחוצה לה.

בהרב-מיארה הדגישה כי בהתאם לעמדתו המקצועית של השב"כ, שתוקפה אך לאחרונה, החקירה הפלילית וכתב האישום עוסקים במעשים לכאורה שפגעו בביטחון המדינה. "פריצת הגבולות בהקשר זה, ומתן הגנה בדמות חסינות למי שחושף את זהות לוחמי ישראל, יש בה כדי לסכן את ביטחון המדינה והלוחמים גם בעתיד", התריעה. עוד נחשף במכתב כי גוטליב לא התייצבה לחקירתה.

עם זאת, מכתב האישום ומבקשת החסינות עולה כי בהתבטאויותיה הפומביות היא מודה בביצוע המעשים באופן מודע ומכוון, ואף מנסה להצדיק אותם. מעבר לכך, גוטליב חזרה ופרסמה את הפרסום הפסול ונמנעה מלהסירו. לפי היועמ"שית, התנהלות זו מעצימה את עוצמת הפגיעה באינטרסים הביטחוניים ואת חומרת היסוד הנפשי במעשיה, ומלמדת כי לא מדובר במקרה של "גלישה" מקרית אל התחום האסור, אלא בעבירה מתוכננת מראש.

נזכיר כי ב-19 במאי, גוטליב חשפה בציוץבחשבון ה-X שלה כי בהרב-מיארה הודיעה לה שיוגש נגדה כתב אישום. הסיבה - חשיפת שמו של איש שב"כ, בן זוגה של שקמה ברלסר - ממובילות המחאה נגד הרפורמה המשפטית.

"מחיאות כפיים סוערות למיארה. הודיעה זה עתה על הגשת כתב אישום נגדי בהמשך לחתימת ישראל כץ על תעודת חיסיון. כפי שהבהרתי בדעתי לשכנע את חברי הכנסת כי חשיפת בן זוגה של ברסלר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי. עלי כידוע לא מטילים אימה. טרם נשלח לי כתב האישום, אך אני סומכת על מיארה שאקרא זאת בקרוב אצל אחד משופרותיה".