לאחר הפרסום ב-i24NEWS: שיחת הצעקות בין המפכ"ל לפרקליטות

הפרסום ב-i24NEWS על קרב הגרסאות בין המפכ"ל - לפרקליטות ממשיך לעורר סערה. פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ פרסם הערב (רביעי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי כי הסיפור מתפתח לקרב גרסאות - ואולי לתצהיר שקרי שהוגש לבית המשפט.

ל-i24NEWS נודע, כי הפרקליטות הגישה תשובה לבית המשפט, בה נכתב כי "המפכ"ל אישר את הנוסח". עם זאת, בסביבת המפכ"ל ציינו כי "הנוסח שונה לאחר אישורו".

עוד נודע כי לפני ההגשה בבית המשפט, נרשמה שיחה בין המפכ"ל ליועמ"שית, בה התנגד להכניס את האמירה על בן גביר. לפי אנשי המפכ"ל, דני לוי הרים את קולו על היועצת".

כזכור, אמש פורסם לראשונה ב"מהדורה המרכזית", כי המשטרה והיועמ"שית הגישו תגובה לבית המשפט המחוזי בעתירת הקצינה רינת סבן, שאת קידומה לדרגת סנ"צ מעכב השר איתמר בן גביר כבר חודשים ארוכים לאחר שהייתה חוקרת בתיקי נתניהו.

על פי הפרסום, המשטרה מבקשת בתגובה לחייב את בן גביר להעניק לקצינה את הדרגה ומוסיפה לבקש סעד למקרה בו בן גביר ימנע מלקיים את החלטת בית המשפט. "לקבוע כי ככל והמשיב ימנע מלקיים את צו בית המשפט ישתכלל קידום המינוי מכוח החלטה שיפוטית עצמה", נכתב.

