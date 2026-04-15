דיון בעתירות בעניין העברתו של השר איתמר בן גביר מתפקיד השר לביטחון לאומי, יחל הבוקר (רביעי) בשעה 10:00 בבית המשפט העליון.

הדיון יתקיים בפני הרכב שופטים מורחב: הנשיא יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג, השופטת דפנה ברק-ארז, השופט דוד מינץ, השופטת יעל וילנר, השופט עופר גרוסקופף, השופט אלכס שטיין, השופט חאלד כבוב, השופט יחיאל כשר.

שר המשפטים יריב לוין כתב הבוקר: "הדיון בניגוד לחוק, ולהחלטת השופטים ממילא לא יהיה שום תוקף. הסמכות למנות או לפטר שר נתונה בחוק לראש הממשלה ולא לבית המשפט. ידידי השר בן גביר ימשיך לכהן בתפקידו, מתוקף הכרעת העם ואמון הכנסת".

הדיון יאחד ארבע עתירות שהוגשו בנושא במהלך החודשים האחרונים: עתירת גלעד הכהן ואח' (בג"ץ 9037-08-24), עתירת מיכל הדס ואח' (בג"ץ 37361-08-24), עתירת אורני פטרושקה ואח' (בג"ץ 46277-09-24) ועתירת גדעון אביטל-אפשטיין ואח' (בג"ץ 52917-09-24).

בהתאם להחלטת הרכב השופטים מיום ראשון האחרון, הדיון יצולם וישודר בשידור ישיר באתרים של בית המשפט העליון והרשות השופטת ובערוצי הפייסבוק והיוטיוב של דוברות הרשות השופטת.

בן גביר תקף ביום ראשון את בית המשפט: "⁠אין לבית המשפט שום סמכות להדיח שר מכהן שלא הורשע. הדיון בעתירות פורם ומסכן את הסדר החברתי המוסכם, אין לקבל מצב בו כהונת שרים הופכת לשאלה משפטית, אך משום אי שביעות הרצון של העותרים או היועמ"שית מהשר".

בנוסף תקף את היועמ"שית בטענה כי "דרישתה לפטר שר בממשלת ישראל עלולה לקרוע את החבל ולהביא למשבר חוקתי - היועמ"שית מובילה את בית המשפט ואת מדינת ישראל כולה לנקודה רגישה".