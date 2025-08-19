המחוזי הפך את ההחלטה: אוריך לא יוכל לחזור ללשכת רה"מ

מומלצים -

בית המשפט המחוזי בלוד הפך היום (שלישי) את החלטת בית משפט השלום בראשון לציון וקבע כי יונתן אוריך ימשיך להיות מורחק מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על הפיכת ההחלטה אמון השופט עמית מיכלס, כאשר את ההחלטה הראשונה קבע השופט מנחם מזרחי בשבוע שעבר. זאת, לאחר הגשת ערער לגבי התנאים לשחרורו של אוריך. בדבריו ציין מיכלס כי בכל הנוגע לטענת האפליה לה טוען אוריך שקיימת לכאורה בינו לבין מעורבים אחרים בפרשה, הרי שאין להשוות מכיוון ו"עניינו של כל חשוד נבחן באופן אינדיבידואלי".

בעיקרי החלטתו ציין השופט מיכליס כי מוקדם לדון בשאלה המשפטית אם אוריך נחשב עובד ציבור. עוד ציין: "אם לפי נתניהו אין פסול בעבודתו של אוריך אם קטאר, מדוע האחרון הסתיר אותה מראש הממשלה?". השופט מיכליס התבטא בדבריו נגד השופט מזרחי ואמר כי הוא "חושף באופן חסר תקדים פרטים וציטוטים מתיק החקירה".

בתום הדברים, אוריך פרסם בעמוד ה-X שלו פוסט בו כתב: "אין שום כוח בעולם שימנע ממני מלחזור לעבוד למען ראש הממשלה בנימין נתניהו".

מוקדם יותר היום, חברת הכנסת טלי גוטליב הגיעה לערעור בבית המשפט, התפרצה ומחתה על אופן ניהול החקירה - והוצאה מהאולם. לאחר מכן, גוטליב השוותה בין מאבטחי המשמר ליודנראט. גוטליב פרסמה סרטון בחשבון ה-X שלה בו אמרה: "לכל יפי הנפש הרגישים והמזועזעים שממהרים להוציא כותרות על יסוד דיווחי שקר של ערוץ 12 כדרכם, אמליץ לכם להתחלחל ולהיחרד מהמליציה הפרטית החמושה של בתי המשפט, עושי דברם של שופטים ומבצעי משימות בלתי חוקיות בעליל. מה ימנע מהמליציה החמושה הזו לפעול בהוראת שופט ולעצור או לכפות ציות על שרים, ח"כים או ראש הממשלה".

"ואם איש מישמר ששירת במילואים והוא נצר ליהדות אירופה שנספתה בשואה - אז מותר לו להפעיל אלימות בוטה שלא כחוק כנגד ח"כ דור שלישי לשואה, בת ללוחם סא"ל בצנחנים, אחות לסמג"ד בצנחנים ואמא לרס"פ בצנחנים?", אמרה גוטליב.

נזכיר כי, ביום חמישי האחרון בית המשפט פסק כי לא קיבל את בקשת המשטרה להארכת התנאים המגבילים על אוריך - ובכך יוכל האחרון לשוב ולפגוש את ראש הממשלה בנימין נתניהו. המשטרה כצפוי ערערה וכך התהפכו פני הדברים. בלי קשר לאלו, אוריך ייחקר שוב מחר בבוקר כחלק מפרשת "קטאר-גייט".