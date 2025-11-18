אחרי פסילת קולה: לוין עדיין לא מצא מועמד לניהול החקירה

יומיים וחצי חלפו מאז פסילת הנציב אשר קולה כמפקח על חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי. כתבנו אבישי גרינצייג דיווח הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" כי שר המשפטים יריב לוין עדיין לא מצא מועמד להחליפו. במקביל, חברי קואליציה פונים על דעת עצמם לכל מיני "לשעברים" ומציעים להם את התפקיד. לוין מעוניין למנות עובד מדינה מכהן אך עד כה לא מצא מועמד שעומד בקריטריונים ומוכן לקחת את התפקיד. כל הפרטים בדיווח המלא - בראש העמוד