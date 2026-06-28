כתב אישום הוגש נגד סגן ראש עיריית באר יעקב נועם ששון

כתב אישום הוגש היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד נגד סגן ראש עיריית באר יעקב המכהן, נועם ששון, ושישה נאשמים נוספים - בהם קבלנים וחברות - בפרשת שחיתות שלטונית במכרזים במיליוני שקלים. כתב האישום, מייחס לנאשמים, כל אחד לפי חלקו, עבירות מתחום טוהר המידות והשחיתות הציבורית.

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על פי כתב האישום, ששון - סגן ראש המועצה והמחזיק בתיק ההנדסה בתקופה הרלוונטית. בין השנים 2019 ל-2020, הוא פעל בניגוד עניינים חריף, תוך מרמה והפרת אמונים, בקידום האינטרסים הכלכליים של חברו גיורא שבתאי, בכל הנוגע לשיפוץ מוסדות חינוך בבאר יעקב. ששון פעל, תוך ניצול תפקידו, מעמדו וקשריו במועצה להטבת ענייניו של שבתאי.

בתוך כך, שבתאי ונאשמים אחרים קיבלו במרמה בנסיבות מחמירות, התקשרות עם המועצה, בסך של למעלה ממיליון שקלים,וכן ביצעו עבירות הלבנת הון.

על פי האישום השני, ששון סייע לחבר ילדות אחר ופעל בניגוד עניינים, תוך ניצול תפקידו כסגן ראש המועצה ומחזיק תיק המועצה, על מנת שיזכה במכרז לביצוע שיפוצים במוסדות חינוך במועצה, בסך של עשרות אלפי שקלים.

בנוסף, כתב האישום מייחס לו ולקבלן הסעות אליהו דאואן, חברו הקרוב ושותפו העסקי, זכייה במרמה בנסיבות מחמירות במכרז הסעות לשלוש שנים בהיקף של למעלה מ־20 מיליון שקלים.

נטען כי הוועדה למניעת ניגוד עניינים במשרד המשפטים, פסלה את ההשתתפות במכרז של חברת ההסעות של דאואן, בשל החזקה משותפת של השניים בקרקע. עקב קביעת הוועדה, החליטו השניים לפרק את השותפות בינהם, באופן פורמלי, על דרך של מכירת המניות של אחד מהם לשני, אולם זאת למראית עין בלבד, כי הם המשיכו להחזיק בשותפות בקרקע בפועל. כמו כן, בהמשך, יצרו השניים שותפות עסקית נוספת בקרקע אחרת.

עוד עולה מכתב האישום, כי הוא הגיע לבניין המועצה במהלך החקירה, התפרץ לעבר מהנדסת המועצה, צעק וקילל אותה על רקע עדותה במשטרה.

כתב האישום מייחס לנועם ששון שלושה אישומים בגין ביצוע עבירות של מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שבועת שקר, וכן איומים והטרדת עדה. גיורא שבתאי מואשם בעבירות מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קבלת תיווך בשוחד, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים.

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יתר הנאשמים, מואשמים, כל אחד לפי חלקו, בעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קבלת תיווך בשוחד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, איסור הלבנת הון ועוד.

מעו"ד אייל בסרגליק, שמייצג את נועם ששון, נמסר: "דומה שהפרקליטות אינה יכולה לוותר על התזה השגויה שלה ולפיה אמירות של אנשים מייצרות עננת עבירה. אלא שלכתב אישום וניהולו נדרשות ראיות ואלו אין בתיק כנגד מרשנו וגם לא היו בשלב החקירות. אנו בטוחים שהתיק יסתיים בלא כלום וחפותו של מרשנו תוכח".