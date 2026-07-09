הסוף למאבק המשפטי בין נוכל הטינדר למשפחת לבייב

משפחתו של איש העסקים והמיליארדר לב לבייב הסכימה היום (חמישי) לבטל את הקובלנה הפלילית שהגישה נגד שמעון יהודה חיות, המוכר כ"נוכל הטינדר" סיימון לבייב, וההסכם הוגש הבוקר לאישור בית משפט השלום בתל אביב.

במסגרת הפשרה, שאינה כוללת זיכוי של חיות או הודאה באשמה מצדו, חתמו הנאשמים על התחייבות רשמית: איסור מוחלט להציג את חיות במישרין או בעקיפין כקשור למשפחת לבייב או לתאגידי LLD שבבעלותה.

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סנגורו של חיות, עו"ד שרון נהרי, מסר כי הוא שמח על ההסדר וכי מרשו ימשיך כעת בפיתוח מיזמיו, בעוד שחיות עצמו הגיב: "אני שמח כל כך שכל האישומים יבוטלו נגדי. כך גם היה בגרמניה ובמקומות אחרים בעולם, אני ממשיך הלאה בחיים".

מנגד, בא כוחה של משפחת לבייב, עו"ד גיא אופיר, הסביר כי התביעה נאלצה לחתום על ההסדר לאחר שהשופט איתי הרמלין העלה מיוזמתו טענה לפיה רוב העבירות בוצעו בחו"ל, וסירב לאפשר לתביעה להביא ראיות נוספות כדי להוכיח זיקה לישראל.

עו"ד אופיר מתח ביקורת על החלטת השופט וכינה אותה שגויה, אך הבהיר כי מאחר שאין ערעור על החלטות ביניים והמשך ניהול התיק היה נגרר שנים ארוכות, הוחלט להסתפק בהסדר שימנע מחיות להציג את עצמו כקשור למשפחת לבייב.

אופיר סיכם בצער על כך שאף רשות אכיפה רשמית בישראל או בעולם לא פעלה עד כה נגד חיות, שלדבריו הפך "הפנים של ישראל בעולם", והדגיש כי מאחר שלא מדובר בזיכוי - ליועצת המשפטית לממשלה עדיין שמורה הזכות להגיש נגדו כתב אישום על עבירות החוץ.

התלונה הפלילית המקורית הוגשה בשנת 2022 על ידי ארבעה מילדיו של לב לבייב, שטענו כי חיות פגע קשות בשמם הטוב, עקץ קורבנות רבים בארץ ובעולם תחת המוניטין של המשפחה ואף התחזה למנכ"ל חברת היהלומים LLD.

חיות, שהוסגר לישראל ב-2019 וריצה בעבר 15 חודשי מאסר על עבירות מרמה מקומיות, נהג להציג בפני נשים מצג שווא לפיו הוא נמצא במנוסה מאויבים כדי לחלץ מהן כספי עתק, תוך הבטחה כוזבת כי הונו המשפחתי יכסה את העלויות. בעת הגשת הקובלנה הבהיר עורך דינם של בני המשפחה כי בכוונתם להגיש נגדו גם תביעות כספיות נוספות, כאשר המטרה המוצהרת של לבייב היא לתרום את כל כספי הפיצויים שיושגו ישירות עבור קורבנות ההונאה שלו.