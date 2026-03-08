יועמ"שית משרד המשפטים: תיק הפצ"רית - יעבור לפרקליט המדינה

יועמ"שית משרד המשפטים יעל קוטיק העבירה הערב (ראשון) למשטרה ולפרקליטות את חוות דעתה המשפטית בעניין פרשת הפצ"רית, לפיה המניעות המוסדית בעניין כבר איננה רלוונטית, אך היועמ"שית גלי בהרב-מיארה ולשכתה עדיין בניגוד עניינים. על כן לפי חוות הדעת, ההחלטה בתיק תעבור לפרקליט המדינה שאיננו בניגוד עניינים.

בחודש שעבר הודיעו במשטרה כי סיימו את חקירת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. בנוסף, הודיעו כי החומר יועבר לגורם חיצוני, "נוכח העובדה שמדובר בפרשה בעלת רגישות ציבורית גבוהה", לדבריהם.

המפכ"ל, רב-ניצב דני לוי, החליט להעביר את חומרי החקירה ליועמ"שית משרד המשפטים יעל קוטיק - ובהתאם לחוות דעתה, לגורם בדיקה מוסמך וחיצוני, שיבחן את הצורך בהשלמות חקירה או בהגשת כתבי אישום נגד חשודים. המפכ"ל למעשה החליט לא להחליט, כשברקע הצהרות השר איתמר בן גביר על מעורבות היועמ"שית גלי בהרב-מיארה בפרשה - על אף שאין ממצאים התומכים בכך.

נזכיר כי לפני חודשיים, פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג חשף כי המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון המליץ לבהרב-מיארה בזמן אמת לא לגעת בחקירת פרשת הפצ"רית, אך היא סירבה לקבל את עמדתו.

היועמ"שית התעקשה לטפל בתיק, בנימוק שאסור לה לברוח מאחריות. עם זאת, לאחר מכן נאלצה למשוך את ידיה מעיסוק בפרשה, עקב חוות דעת מחייבת של קוטיק.