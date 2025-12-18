פרסום ראשון: המשטרה סיימה את החקירה בפרשת הפצ"רית ומסכמת את ממצאיה | אבישי גרינצייג

פרסום ראשון: המשטרה סיימה היום (חמישי) את חקירת פרשת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי וכעת מסכמת את החקירה, כך פרסם פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג. המשנה ליועמ"שית גיל לימון מציע שוב שימונה שופט עליון בדימוס כדי לנהל את התיק.

רק אתמול פורסם ב-i24NEWS כי לשכת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ניסתה בזמן אמת למנוע משר הביטחון דאז יואב גלנט, לחקור את ההדלפה מהמחנה הצבאי. לשכת היועמ"שית לממשלה פנתה פעמיים ללשכת שר הביטחון לשעבר כדי לשכנע אותו לסגת מהדרישה שלו לפתוח בחקירה על הדלפת סרטון שדה תימן.

בתחילת החודש הפצ"רית לשעבר הגיעה למשרדי יחידת להב 433 בלוד לאחר שזומנה לחקירה עם שחרורה מבית החולים. תומר-ירושלמי, כזכור, הייתה מאושפזת במשך כחודש בבית החולים איכילוב בתל אביב לאחר שבלעה מספר כדורי שינה, ככל הנראה כניסיון התאבדות. בזמן אשפוזה לא נחקרה, אך עם זאת המשטרה המשיכה לקדם את החקירה עם איסוף ראיות נגדה, וקצב החקירה לא נפגע.