עדות נתניהו בביהמ"ש החלה - ולבקשתו תקוצר ותימשך שעתיים

ראש הממשלה יעיד למשך זמן קצר מהרגיל בשל "פגישה מדינית" • הוא טען: "ההתקפות עליי עולות בקצב אסטרונומי"

i24NEWS
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
בנימין נתניהו על דוכן העדים בבית המשפט
בנימין נתניהו על דוכן העדים בבית המשפטהדס פרוש

עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הבוקר (שני) בבית המשפט המחוזי בתל אביב. העדות תתקיים, לבקשתו של נתניהו, למשך כשעתיים בלבד - בשל "פגישה מדינית", עליה הודיע לשופטים.

בדיונים הקודמים חזר נתניהו על הטענה כי קיבל אישור משפטי לקבלת המתנות מחבריו - וטען כי הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת, יפעת תומר-ירושלמי, קיבלה גם היא מתנות "בעשרות אלפים מחברה שלה כשהייתה בתפקיד, אך אין לי שום טענות אליה לגבי זה".

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות