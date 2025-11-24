עדות נתניהו בביהמ"ש החלה - ולבקשתו תקוצר ותימשך שעתיים
ראש הממשלה יעיד למשך זמן קצר מהרגיל בשל "פגישה מדינית" • הוא טען: "ההתקפות עליי עולות בקצב אסטרונומי"
1 דקות קריאה
עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הבוקר (שני) בבית המשפט המחוזי בתל אביב. העדות תתקיים, לבקשתו של נתניהו, למשך כשעתיים בלבד - בשל "פגישה מדינית", עליה הודיע לשופטים.
בדיונים הקודמים חזר נתניהו על הטענה כי קיבל אישור משפטי לקבלת המתנות מחבריו - וטען כי הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת, יפעת תומר-ירושלמי, קיבלה גם היא מתנות "בעשרות אלפים מחברה שלה כשהייתה בתפקיד, אך אין לי שום טענות אליה לגבי זה".
