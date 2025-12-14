בית המשפט העליון יקיים היום (ראשון) דיון שיעסוק בערעור על החלטת מח"ש לגנוז את התיק נגד השוטרים שניהלו את חקירת מותו של יובל קסטלמן ז"ל. העותרים טוענים לשיבוש בחקירה, אשר התנהלה בעקבות ירי של חייל המילואים אביעד פריג'ה בקסטלמן, שנטרל מחבל בפיגוע בירושלים.

ההחלטה לסגור את התיק התקבלה באפריל האחרון על ידי פרקליט המדינה עמית איסמן והמשנה לפרקליט המדינה בתחום המשפט הפלילי שלמה למברגר. למשפחה נמסר כי בדיקת מח"ש מצאה שהתנהלות השוטרים לא מעלה חשד כי ביקשו לשבש את הליכי החקירה.

תחילה, הצהירו במשטרה כי לא נמצאו קליעים בגופת המנוח, שנורה על פי החקירה שלוש פעמים. אך בשל פערים שהתגלו מול ממצאי הנתיחה שבוצעה לאחר שהוצא המנוח מקברו, הנחה פרקליט המדינה, כי מח"ש תפתח בחקירה שתבחן האם עולה חשד לפלילים בידי מי מהשוטרים המעורבים. לפיכך, היחידה קיבלה לידיה את חומרי החקירה בתיק.

פרשת הירי

ב-30 בנובמבר 2023, במהלך פיגוע ירי רצחני בצומת גבעת שאול שבכניסה לירושלים, הגיע יובל קסטלמן ז"ל לזירת הפיגוע ופעל לניטרול המחבלים. במקום נכח סמ"ר במיל' אביעד פריג'ה, אשר פעל אף הוא לנטרולם של המחבלים.

מיד לאחר שנוטרלו המחבלים, ירה פריג'ה ביובל קסטלמן ז"ל, על אף שחייל נוסף אשר עמד בסמוך אליו קרא לחדול מירי. פריג'ה הוסיף והמשיך בירי לעבר מרכז גופו של יובל ז"ל, על אף שיובל ז"ל הרים את ידיו, פשט את מעילו, לא החזיק בנשק ולא היווה כל סכנה. ירי זה גרם למותו של יובל ז"ל.