המשטרה בדיון בערר: "כל לשכת רה"מ נמצאת בקלחת הזו"

בית משפט השלום בראשון לציון דן הבוקר (רביעי) בערער שהגיש אנשי לשכתו של רה"מ בנימין נתניהו צחי ברוורמן, עומר מנצור ואלי פלדשטיין במסגרת פרשת ההדלפה לעיתון הגרמני "בילד". כזכור, בתום חקירה בלהב 433 הוטלו שורת מגבלות על ברוורמן ומנצור: איסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה למשך 30 יום; הרחקה מהלשכה למשך 15 יום; וגם איסור יציאה מהארץ ל-30 יום. במקביל לדיון, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי זומן למסור עדות בפרשת המסמכים המסווגים.

--

בתחילת הדיון, אמר נציג המשטרה: "אנחנו מדברים על האנשים הכי מרכזיים בלשכת רה"מ, ראש הסגל ואוריך שזה האיש הכי קרוב לנתניהו. מה לא ברור ממה שציינתי שכדי שהחקירה תתנהל ללא שיבוש - המשיב שחשוד בהשמדת ראיה לא יצור קשר עם אף אחד בלשכת נתניהו - לא עם ראש הסגל ולא עם רה"מ בעצמו".

עוד הוסיף נציג המשטרה: "יש שלוש צלעות לחקירה החדשה - נקרא לה חקירת השיבוש. צלע ראשונה - פלדשטיין טוען כי ברוורמן אמר לו שנפתחה חקירה. צלע שניה - כתב החשדות שעומד נגד אוריך שחשוד שמסר בצוותא את הידיעה הסודית לאיינהורן ומשם עברה לבילד. על פי החשד, ברוורמן ניסה לכבות את החקירה שהובילה לבילד שבה הוגש כתב חשדות נגד אוריך. לכך מתווספת אמירתו של פלדשטיין בראיון ששיתף את אוריך בשיחה עם ברוורמן".

השופט מזרחי: "האם רה"מ נחקר או חשוד בפרשת הבילד?"

המשטרה: "שיקולי חקירה כאשר מדובר ברה"מ זו החלטה של היועמ"שית. גביית העדות מראש הממשלה אינה משפיעה על נחיצות איסור יציאת הקשר - כל הלשכה נמצאת בתוך הקלחת".

השופט מזרחי: "האם יש כוונה לחקור אותו?"

המשטרה: "איני יכול להצהיר על כוונה כשזה תלוי ביועמ"שית".

השופט מזרחי: "אשאל שאלה פשוטה, שאלה של הרחוב - מה רוצים ממנצור, גם אם אני מקבל את גרסת פלדשטיין כאמת מוחלטת מאין הידיעה שמנצור ידע מה בפנים? הוא כמו תא הכפפות ששמו בו את הטלפונים. איזה עבירה הוא עשה, לא הייתי חוקר אותו באזהרה".

נציג המשטרה: "עצם האקט של לקיחת טלפונים בחניון מספיק כדי להזהיר, לתת לו הזדמנות אפילו לשתוק".

עורך הדין אלי פרי המייצג את מנצור: "החלטתם לחקור את מנצור מהרגע הראשון נכון? ידעתם שהוא מסר תגובות רשמיות לכתבות בנושא? אתם ידעתם כשהוא מסר תגובה לתקשורת שהוא הכחיש את הדברים שפלדשטיין אמר".

המשטרה: "עצם ההכחשה הופכת אותו למי שלא מאשר את האירוע והוא חשוד בשיבוש כי היה בחניון הקריה". השופט מזרחי: "במה השיבוש? שהחזיק את הטלפונים בחניון? הוא בקושי פותח שער אומר תבוא. לדעתי זה נורא שהוא נחקר באזהרה".

המשטרה: "זה שמנצור אמר שאינו זוכר את הפגישה - אולי חיזק את התפיסה שהוא רואה את האירוע הזה כפלילי. בעניינו יש מכלול נסיבות שלשיטתנו הצריך חקירה באזהרה".