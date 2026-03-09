בית המשפט המחוזי הפך היום (שני) שוב את החלטת השופט מנחם מזרחי, וקבע כי התנאים המגבילים יחולו על יונתן אוריך שוב - וכי אסור לו ליצור קשר עם ראש הממשלה נתניהו לפחות עשרה ימים, עד 19 לחודש.

השופט מיכלס מסר בהחלטתו: "אינני מתעלם מפרק הזמן הארוך בו נתון המשיב בתנאים מגבילים, המשנים פניהם מעת לעת בהתאם להתפתחויות החלות בחקירה". בית המשפט הדגיש גם כי האיסור על יצירת קשר אינו תנאי מכביד במיוחד, וכי יש להעדיף את טובת החקירה ואת הצורך למנוע אפשרות לשיבוש החקירה.

נזכיר כי ביום שלישי האחרון, השופט מזרחי האריך כמעט את כל התנאים המגבילים על יונתן אוריך - אך דחה את בקשת המשטרה להאריך את איסור יצירת הקשר של אוריך עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בנוסף, בחודש שעבר פרסמנו כי במסגרת הפגישה הלילית בחניון, בו היה חשד לשיבוש, נבדק החשד שצחי ברוורמן קיבל את הידיעה על חקירת הבילד באוקטובר 2024, ועשה שימוש בחומרים שהגיעו אליו במסגרת מילוי תפקידו הרגיל.