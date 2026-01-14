הנהג שדרס את יוסף אייזנטל בהפגנה בי-ם ישוחרר ללא תנאים

בית המשפט דחה היום (רביעי) את בקשת המשטרה להאריך את מעצרו של נהג האוטובוס החשוד שדרס למוות הנער יוסף אייזנטל. הנהג, פאחרי חטיב, ישוחרר ממעצר ללא תנאים מגבילים.

המשטרה צפויה להגיש ערר לבית המשפט המחוזי. סעיף העבירה המיוחסת לנהג, גרימת מוות בכוונה או באדישות, נותר בעינו.

כזכור, בחמישי האחרון שוחרר הנהג למעצר בית לאחר שהפרקליטות דחתה את בקשת המשטרה לערער לעליון נגד שחרורו. השופט תמר בר קבעה כי אין מקום למעצר מלא אז, לאחר שבחנה את הסרטונים והטענות שהוצגו.

באירוע הקשה שהתרחש ביום שלישי האחרון, נדרס למוות הנער יוסף אייזנטל על ידי אוטובוס. מחקירה ראשונית עולה כי יוסף נתלה על הרכב, הנהג שנעצר טען בחקירתו שהותקף בידי מספר מפרי סדר והאיץ בנסיעה. עוד עלה כי טרם האירוע, התקשר למשטרה כי הותקף והרגיש מאויים.