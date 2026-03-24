בית המשפט התיר את פרסום כתב האישום שהוגש לפני מספר שבועות על ידי פרקליטות המדינה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד שני אחים בשנות ה-20 לחייהם, תושבי אזור ירושלים, בגין עבירות ביטחוניות חמורות, לאחר שקיימו קשר עם סוכן חוץ מטעם איראן והעבירו לו מידע ותכנים שונים בתמורה לתשלום.

במהלך שנת 2025 יצר אחד הנאשמים קשר עם גורם איראני באמצעות יישומון טלגרם, והסכים לבצע עבורו משימות שונות בתמורה לכספים שהועברו לו במטבעות דיגיטליים. בהמשך, שיתף הנאשם את אחיו בפעילות, והשניים פעלו יחד לאורך זמן. במסגרת הקשר, העביר הנאשם מידע ותכנים שנחזו להיות בעלי אופי ביטחוני, התחזה לאחרים, בין היתר לחייל ביחידת מודיעין, ועשה שימוש באמצעים טכנולוגיים, לרבות כלי בינה מלאכותית, לצורך יצירת מצגי שווא. בנוסף, הנאשמים קיימו קשר עם סוכן חוץ והעבירו לו תכנים ומידע שונים, כאשר חלק מהתכנים לא שיקפו בהכרח מידע מהימן.

לפי האישום, האחים העבירו למפעיל האיראני שמות ופרטי זהות של בני זוג איראנים שמצאו באקראי בטלגרם וטענו בכזב כי הם משתפי פעולה עם ישראל. הם אף טענו כי הגבר סייע בחיסול בכירים איראנים בכך שתצפת עליהם, ביצע רישום שעות יציאה וכניסה שלהם וכיוצא בזה, עוד טען כי המשת״פ כביכול הוכשר להפעיל רחפן נפץ ולרכוב על אופנוע ובדיות נוספות.

עוד עולה מכתב האישום כי הנאשמים קיבלו עבור פעילותם תשלומים במטבעות דיגיטליים, כאשר חלק מהפעולות בוצעו תוך מודעות לכך שמדובר בגורם עוין הפועל נגד מדינת ישראל. בכתב האישום מיוחסות לנאשמים עבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, מסירת ידיעה העלולה להיות לתועלת האויב והתחזות כאדם אחר. בית המשפט הורה על מעצרו של אחד הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

הפרקליטות מדגישה כי בתקופה שבה מדינת ישראל מתמודדת עם איומים ביטחוניים מתמשכים, כל קשר עם גורמי אויב והעברת מידע, גם אם אינו מדויק, עלולים לשמש את האויב ולפגוע בביטחון המדינה, ועל כן יטופלו בחומרה.