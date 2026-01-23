לא עושה הנחות: כך הפך השופט מזרחי לסיוט של רשויות האכיפה

את נשיא בית משפט השלום, השופט מנחם מזרחי, הציבור הרחב לא אמור היה להכיר בשגרה. אלא שבחודשים האחרונים שמו הפך לדייר קבע בכותרות הראשיות, כשהוא מוצא את עצמו בלב הסערה המשפטית המלווה את פרשות לשכת ראש הממשלה.

מזרחי התבלט כמי שלא מהסס להעביר ביקורת חריפה על המשטרה והפרקליטות, כשהוא מפרק בשיטתיות ובדיון אחרי דיון את טענותיהן בפרשות הרגישות ביותר, החל מהדלפת המסמכים ל"בילד" ועד לסימני השאלה סביב הקשר הקטרי.

החלטותיו של השופט מזרחי מתאפיינות בסגנון נוקב, חד וחריף, שאינו מותיר מקום רב לפרשנות מצד רשויות האכיפה. אחת הדוגמאות הבולטות והאחרונות לכך הייתה החלטתו "לגלגל מכל המדרגות" את בקשת המשטרה להאריך את המגבלות שהוטלו על יונתן אוריך וצחי ברוורמן, בפרשה המכונה "השיחה הלילית בחניון". מזרחי הבהיר במעשיו כי הוא אינו מוכן לקבל דרישות להגבלת חירות ללא תשתית ראייתית מוצקה שתעמוד בסטנדרטים המחמירים שלו.

בפרשת אלי פלדשטיין, לא חשש מזרחי להשתמש בביטויים קשים והגדיר את גרסתו של הנאשם בחקירה כ"משענת קנה רצוץ". השופט, שהפך בחודשים האחרונים לסיוט המקצועי של רשויות אכיפת החוק, מוכיח פעם אחר פעם כי הוא דורש ראיות מוצקות ולא מסתפק בכותרות מרעישות.