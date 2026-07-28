בית המשפט המחוזי קבע היום (שלישי) כי תחנת 103FM השעתה את שדרן הרדיו נתן זהבי שלא כדין והפרה עמו את החוזה, וחייב את התחנה לפצות אותו בסכום כולל של כ-900 אלף שקלים. ההחלטה להשעות את זהבי התקבלה בעקבות התבטאות חריפה ופוגענית שנשא בשידור בנובמבר 2022 נגד שומרי מסורת.

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הציטוט שהוביל לסערה: "אתם יודעים כמה זקנים כעת יושבים בחדר נידח ומצחין, חולמים על אוכל, ואם יש להם טלוויזיה הם רואים את כל תוכניות המזון בטלוויזיה מחורבנת הזאת, והריר נוזל להם מהפה, מה יהיה פה? לאן זה הולך? לאן הולכת החברה הזאת, איפה הטוב לב? איפה האנושיות? נעלמו".

"כל הדרעקס האלה מצטטים לי פסוקים מהתנ"ך - תתפללו, תניחו תפילין, תדליקו נרות שבת, תפרישו חלה, תלכו לבושים צנוע. לכו קיבינימט עם הצניעות ועם החלות ועם הדלקת הנרות ועם התפילין. הייתי שמח לו כמה מכם היו קושרים את התפילין לגרון שלהם ותולים את עצמם מרוב שהם לא עושים כלום אבל הם נציגי ציבור", אמר זהבי.