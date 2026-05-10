היועמ"שית נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד: "נפלו פגמים מהותיים בהליך"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגישה היום (ראשון) את תגובתה לבג"ץ בנוגע להליך מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בהחלטתה היא פונה לבית המשפט ומבקשת לבטת את ביטולו של המינוי.

בהחלטה נכתב בין היתר כי בחינת החלטת הוועדה ומכלול נסיבות העניין מלמדים כי נפלו פגמים מהותיים, הן בהליך שקיימה הוועדה, הן בתשתית העובדתית עליה התבססה דעת הרוב בוועדה והן במסקנות שגיבשה על בסיסה. די בכך כדי להביא לביטולה של החלטת ראש הממשלה בעניין המינוי.

היועמ"שית ציינה כי טרם הגשת התגובה לבג"ץ, העביר ראש המוסד ברנע מכתב חסוי לטובת העברתו לבית המשפט. "ניתן יהיה להעבירו לעיונו במעמד צד אחד ובדלתיים סגורות". בפניית היועמ"שית נכתב כי הוועדה קיבלה את ההחלטה ברוב דעות - עוד טרם נכתבה חוות דעתו של יושב ראש הוועדה, ומבלי ששניים מחברי הרוב שאינם בעלי סיווג מתאים נחשפו למספר מסמכים סודיים משמעותיים לצורך הבנת התמונה במלואה שהונחו בפני הוועדה".

"יוער כי אמנם לאחר הגשת העתירות עיינו שני חברי הוועדה בחוות דעת יו"ר הוועדה ובמסמכים הסודיים . ואולם, החלטה נוספת שלפיה חברי הוועדה נותרו בדעתם שאף התחזקה, לא נומקה על ידם". היא הוסיפה וציינה כי הוועדה בחרה שלא להיעתר לבקשותיו של אלמקייס להופיע בפניה, וחלף זאת התייחסה בהחלטתה בהרחבה לחלקים מתוך דברים שנמסרו על- ידו בראיונות בתקשורת. אדם רלוונטי נוסף שלא הוזמן להופיע בפני הוועדה, הגם שעדותו מסתמנת כמרכזית לאחת הסוגיות שנבחנו בהיבטי טוהר המידות, הוא תא"ל פ ' שהיה רח"ט הפעלה באמ"ן במועד הרלוונטי", נמסר.

עוד נכתב באשר לפגמים בתשתית העובדתית שעמדה בפני הוועדה ובמסקנות שגיבשה על בסיסה: "דברים שעלו בפני הוועדה, אליהם התייחס יו"ר הוועדה בחוות דעתו הסודית, לא זכו לבחינה ראויה על- ידי הוועדה והיא לא העניקה להם את המשקל הנדרש. ונדגיש, כי בחומר החסוי יש התייחסות לבדיקה שנערכה ביחס להפעלה של אלמקייס קודם למעצר".

"בקביעותיה בעניין התנהלותו של גופמן לאחר מעצרו של אלמקייס, התבססה הוועדה על חומרים שכלל לא היו בפניה, ובפרט בכל הנוגע להתייחסותה לדברים שאמר גופמן ב"חקירה" או "תחקור"; ולמעשה, ביססה מסקנה מרכזית בהחלטתה על תשתית עובדתית חסרה ביותר, ומבלי שהוצגו בפניה מסמכים התומכים במסקנה", ציינה היועמ"שית.

לדבריה, הוועדה קיבלה את גרסתו של גופמן ביחס להתנהלותו לאחר מעצרו של אלמקייס, שלפיה שאל והתעניין במסגרת התחקיר בעניינו של ה"בלוגר" ונמסר לו שאינו רשאי לקבל פרטים ושלא ליצור עמו קשר.

בהרב מיארה ציינה כי יצוין כי בניגוד לעמדת הוועדה, יו"ר הוועדה קבע בהחלטתו כי "אני בספק אם תא"ל גופמן לא ידע על המעצר זמן קצר לאחר שבוצע", וש"האוגדה הייתה חייבת להודיע לגורמי צה"ל שביקשו את המעצר כי אלמקייס קיבל חומר מהאוגדה לשם הפצתו". לפיכך, גם בהיבט זה כשלה הוועדה בביסוס מסקנותיה.