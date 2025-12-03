תירוש שאלה על הקו המערכתי שרצה נתניהו "לאמץ" לאתר וואלה. "אמרת בעדות שלך שוואלה מה שחשוב לך זה שינוי הקו, כתבה פה וכתבה שם לא מעניינת אותך, לצד זה אישרת פניות ספציפיות במגוון נושאים ואני מבקשת ממך ליישר בין הדברים".

נתניהו: "אין סתירה בין הדברים, מה שעניין אותי זה שינוי הקו מעת לעת ותחשבו על אלפי כתבות שאני מותקף בהם, אתם לא טרחתם לעשות מחקר כזה ולא מעניין אתכם מה קורה באופן יחסי ומה מידת העוינות של וואלה כלפי. 1200 ימים ויש אלפים כתבות עלי כשרובן שליליות - האינטרס שלי בוואלה לא היה בגלל השפעתה והיענות שלך הייתה בדרך כלל שלילית, אלא כי חשבתי שיש פה הזדמנות אדירה להפוך אותה ל-YNET, סוג של ערוץ 14 וזה גרם לי לתסכול לא קטן שיש לאדם את הכלי הזה ביד שישתמש בו כשהתייאשתי אמרתי לו - בוא נעבור למכירה ואז גם בזה חזרתי וניסיתי ועוד פעם ועוד פעם".