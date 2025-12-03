נתניהו: רציתי להפוך את אתר "וואלה" לסוג של ערוץ 14
במסגרת החקירה הנגדית שמנהלת הפרקליטות, סיפר הבוקר רה"מ בעדותו בתיק 4,000 - שעוסק בפרשת בזק־וואלה, כי העדיף לשנות הקו המערכתי באתר: "חשבתי שיש פה הזדמנות נדירה" • כל העדכונים
עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב נמשכה גם הבוקר (רביעי) זאת לאחר שאתמול לבקשת רה"מ בוטל יום הדיון בשל "לו"ז מדיני ביטחוני". במסגרת החקירה הנגדית שמנהלת הפרקליטות, נתניהו נשאל על תיקי האלפים בהם הוא נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים.
תירוש שאלה על הקו המערכתי שרצה נתניהו "לאמץ" לאתר וואלה. "אמרת בעדות שלך שוואלה מה שחשוב לך זה שינוי הקו, כתבה פה וכתבה שם לא מעניינת אותך, לצד זה אישרת פניות ספציפיות במגוון נושאים ואני מבקשת ממך ליישר בין הדברים".
נתניהו: "אין סתירה בין הדברים, מה שעניין אותי זה שינוי הקו מעת לעת ותחשבו על אלפי כתבות שאני מותקף בהם, אתם לא טרחתם לעשות מחקר כזה ולא מעניין אתכם מה קורה באופן יחסי ומה מידת העוינות של וואלה כלפי. 1200 ימים ויש אלפים כתבות עלי כשרובן שליליות - האינטרס שלי בוואלה לא היה בגלל השפעתה והיענות שלך הייתה בדרך כלל שלילית, אלא כי חשבתי שיש פה הזדמנות אדירה להפוך אותה ל-YNET, סוג של ערוץ 14 וזה גרם לי לתסכול לא קטן שיש לאדם את הכלי הזה ביד שישתמש בו כשהתייאשתי אמרתי לו - בוא נעבור למכירה ואז גם בזה חזרתי וניסיתי ועוד פעם ועוד פעם".
בהמשך, שאלה תירוש את נתניהו לגבי שתי שיחות טלפון שניהל עם אלוביץ'. הראשונה ארכה 34 שניות והשנייה 16 דקות. נתניהו השיב: "תחשבו לעצמכם, אתם יושבים במשרד, יש מזכירה, אתם יודעים יפה מאוד שזה לא עובד ככה. הרעיון שב־20-30 שניות גם מעבירים לך את השיחה, גם יוצאים מהמתנות, ויש כאלה ארוכות, אנשים יכולים להיות הרבה זמן על הקו, זה היוצא מן הכלל".
בפתח הדיון, העוסק בתיק 4000, בו האישום נגד נתניהו הוא על השוחד שקיבל משאול ואיריס אלוביץ', בעלי בזק-וואלה באותה תקופה. התובעת יהודית תירוש הבהירה כי "מתוך מחקרי התקשורת שהוגשו עולה כי בתקופה הרלוונטית לכתב האישום יש 114 התקשרויות בינך לבין אלוביץ'. בספירת שיחות מחצי דקה ומעלה, עד 27 דקות שיש אחת כזו, ספרנו 73. חצי דקה זה לא מעט".