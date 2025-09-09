היועמ"שית השיבה לבג"ץ - "בן גביר פוגע בפעילות המשטרה"

מומלצים -

כפי שפורסם ב-i24NEWS: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ציינה בתשובה שהגישה היום (שלישי) לבג"ץ, כמענה לעתירות הדורשות הפסקת כהונתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, כי הוא "מפר את התחייבויותיו ופוגע בפעולתה התקינה והמקצועית של המשטרה בניגוד לדין". ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לקבל ייצוג עצמאי בעתירה זו - ובהרב מיארה נענתה לבקשה.

כזכור, במסגרת ההסכם בין השניים, שסוכם לפני מספר חודשים, נקבע כי בן גביר לא יעסוק בהפגנות נגד הממשלה, לא יתייחס לאירועי המחאה ספציפיים והטיפול בהם ולא יהיה מעורב בהיערכות המשטרה אליהם. עוד נכתב כי בן גביר לא יהיה מוסמך לקבוע מדיניות ביחס לחקירות, לא יתערב או ישפיע על חקירות ולא יתייחס לחקירות המתנהלות נגד שוטרים. בהמשך המסמך, נכתב כי שיחותיו עם שוטרים יתקיימו רק בתיאום עם המפכ"ל - שלשכתו תתעד את הכל.

לאחרונה פנה השר בן גביר ליועצת המשפטית לממשלה בהרב-מיארה בדרישה לתגובה על מסמך מדיניות שגיבש, אשר מסדיר את אופן פעולת המשטרה בהפגנות ובחסימות כבישים. לפנייה זו השיבה בהרב-מיארה כי מתווה זה "יהווה הפרה בוטה של מסמך העקרונות, אשר מחייב אותך ממועד גיבושו", וציינה כי הפרות נוספות התרחשו.

בן גביר אמר כי הוא דוחה את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, בטענה כי "בייעוץ המשפטי לממשלה 'ממשיכים להתבלבל' ולקחת סמכות לא להם, לא ניתן כאילו לאיים עליי ובכך לגרום לי לוותר על סמכותי, להטעות אותי בעניינים משפטיים וכאילו ניתן לסכל את כוונתי לקבוע מדיניות - באמצעות סירוב בלתי חוקי של הייעוץ המשפטי לממשלה להשתתף בהליך".

זו לא ההתנגשות הראשונה בין השניים, בחודש יולי האחרון, הודיעה בהרב-מיארה כי קיים "חשש כבד להתרעבות פוליטית פסולה" של בן גביר נגד קידומה של קצינה "על רקע עדותה בתיק ראש הממשלה ומעורבותה בחקירת מקרובים לו". השר השיב כי "'התופרת' המשפטית לממשלה ממשיכה להתערב התערבות גסה בסמכויות הדרג הנבחר, הסמכות לאישור המינויים נתונה בידי השר".