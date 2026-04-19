שופטי בית המשפט העליון, הנשיא יצחק עמית, השופט נעם סולברג והשופטת דפנה ברק-ארז, שלחו היום (ראשון) מכתב לשר המשפטים יריב לוין בו השיבו לטענותיו על סירובו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים.

"אנו שמחים על כך שזיהית - הגם שבאיחור ניכר - את הקשיים שמתעוררים נוכח הסירוב לכנס את הוועדה לבחירת שופטים", נכתב.

הם הוסיפו כי "עד היום, למרות שהחוק אינו מעניק לך יותר מקול אחד בוועדה, ולמרות שעל פי סעיף 7(ג)(1) לחוק הצבעה על מינוי שופט לערכאות הדיוניות נעשית ברוב רגיל, עשית שימוש לרעה בסמכותך כמי שאמון על כינוס הוועדה ובפועל, ובאיצטלה של "הסכמה רחבה" הטלת וטו שאינו בסמכותך על מועמדים שונים ועל הצבעות בוועדה. אנו דורשים כי מכאן ואילך רשימת המועמדים וההצבעה בוועדה תיעשה על פי המתווה הקבוע בחוק".

ביום שישי האחרון הודיע לוין שהוועדה לבחירת שופטים תכונס לראשונה מינואר 2025. הוועדה תכונס לצורך מינוי אוטומטי של נשיאי בתי משפט השלום לכהונה במחוזי.