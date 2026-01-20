היועמ"שית: "סגירת גל"צ לא חוקית - ונועדה להשתיק"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה התייחסה הערב (שלישי) לעתירה בנוגע לסגירת גלי צה"ל, והבהירה כי "החלטת הממשלה נועדה להשתיק כלי תקשורת מרכזי בישראל, אינה חוקית ולוקה בשורה של פגמים חמורים - תוך סימון המטרה מראש".

עוד הוסיפה בהרב מיארה בנוגע להחלטת סגירת התחנה: "ההחלטה התקבלה בבהילות, מבלי לבחון חלופות, והיא משתלבת בשורת צעדים להגבלת חופש העיתונות בישראל ול'צינון' כלי תקשורת חופשית". בחודש שעבר, בהרב מיארה הגישה את עמדתה לבג"ץ, לפיה יש להוציא צו ביניים להחלטת הממשלה לסגירת גלי צה"ל. "ההחלטה לוקה בשורה של פגמים משפטיים, הליכיים ומהותיים", נכתב.

בהרב-מיארה ציינה כי לא הוצג נימוק של דחיפות, המצדיק קידום סגירת התחנה "בלוח זמנים כה מואץ". "פוטנציאל הנזק המשמעותי, אף יכול לגרום לנזק בלתי הפיך, ברור וממשי", נכתב.