"בלי פאניקה ושגיאות טיפשיות": ההוראות שקיבלו מציתי הפחים

בהמשך לפרסום של הפרשן לענייני משפט של i24NEWS, אבישי גרינצייג, על ההודעות שחשפו כיצד התכוננו מציתי הפחים סביב בית ראש הממשלה בנימין נתניהו בירושלים, היום (ראשון) נחשפו ההנחיות שלכאורה קיבלו המציתים. מתוך מספר התכתבויות באפליקציית "סיגנל", עולה כי המשטרה מייחסת למרק פויגל מספר "הנחיות שחילק" לשאר המציתים. יצוין כי האחרון טען לכל אורך חקירותיו כי התנגד לפעולה הזו, והכחיש בתוקף שהוא המארגן שלה.

לצד כינוי שמו של פויגל, אפשר לראות כיצד הנחה את המציתים להעלים את העקבות המובילים אליהם: "לצאת מהעיר בדחיפות ולכבות את הטלפון עד 10:30. בבקשה ליצור איתי קשר בפרטי אחרי 10:30. נא לנקות את מלוא הצעדים ברוגע.מחיקת הסיגנל והתקנה מחדש. אליבי אם ניתן. הכל ברוגע, ולפעול על פי ההנחיות. בלי פאניקה ושגיאות טיפשיות".

לצד כינוי שמו של פויגל, המציתים כתבו כי הם לא תרגלו את המהלך, וכי הם מתכננים לזרוע "כאוס ברחביה ומדורה בגבעת רם".

בשבוע האחרון נחשף שאחרי שהציתו את הפחים, אחד המציתים כתב: "היה אקט אגרסיבי… אני מקווה שזה יהווה עיבוי אימפקט ומסר על כך שסביבתו מתחילה על באמת ליפול. בסוף הבסטיליה תיפול בדרך זו אחרת. מבחינת המחאה - זו הייתה פעם ראשונה של לחרוג מהיותנו ילדים טובים ירושלים".